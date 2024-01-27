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中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

回首前塵 教書情緣

黃思義╱羅斯密

小時，一次父親翻看我的作業簿，漫不經意地說了一句話:「看來你是個當教師的料。」想不到父親的話成真，長大後我真的當了半輩子的教師，只是過程並非風平浪靜，期間經歷不少富戲劇性的插曲。

1974年我是西貢某中學的教師。翌年南越淪陷，一些靠著新政權有關係的人攀上了學校的領導階層，一朝得志，瓦釜雷鳴，為顯示權威，他們做出匪夷所思的決定，把我從中學部調去教幼兒園，另兩位老師一位教物理和一位教化學的則下放去教小學一年級，還訓示我們:「我們的制度沒分階級，教什麼班級都是為人民服務。」他們的恣意妄為終於傳到教育廳，這安排才被飭令撤除。後來我離開越南來到難民營，又站在英語教師旁作助教，依然沒離開黑板。

我到美國Arroyo高中任職時，AP微積分課是由一位年長的教師擔任，全班只有六、七個學生。當時在各人心目中，AP微積分班是一門高不可攀的課。兩年後，學區另一所高中的微積分教師離職，該校教務副校長邀請我去填補這空缺，我通知系主任要跳槽，知道原由後，為挽留我，她同意我在暑期班開辦「初級微積分」(Pre-Calculus)的提議。就這樣，開啟了我在Arroyo高中教授AP微積分的前奏。翌年，除了第一級微積分（AP Calculus AB）外，我又開辦第二級微積分（AP Calculus BC），學生人數由開始的一班23人慢慢增加到後來五班180幾人。

2005年，我得到加大（UC）及州大（Cal State）系統的核准，開了第三級多元微積分課，當時能達到這程度的，全美國的高中屈指可數。上多元微積分的學生不多，所以在法定時間表上是和第二級微積分合併，但事實上我是利用我的會議時段（conference period）無薪授課。2014年多元微積分有23個學生註冊，因人數過多時間表上不可再和第二級微積分合併，加上教師工會一直不同意學校讓我無薪授課，雖然多元微積分課替學校打響了知名度，但為避免糾紛，學校當局還是關閉了這門課，終止了教師權益和學校制度的衝突矛盾。

回首前塵，我突然驚覺我大半輩子三分之一的時間竟然是在教室裡度過，與教書結了不解的情緣。

越南 學區

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