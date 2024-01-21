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盼習主席與賴清德握手

張世功

習主席說「兩岸一家親」，當然包括已當選總統的賴清德及558萬名已投他票的台灣同胞，和平統一離不開他們的支持，也離不開台灣執政黨的支持。

當年，蔡英文以歷屆總統選舉的800多萬最高票獲選，執政八年沒搞法理台獨，至今民眾滿意度也達史上最高50%以上。賴清德也表示繼續執行蔡英文路線。因此，沒有理由不與民進黨交往接觸，和談是勢在必行。

一旦這種友好交往的開始，就是打開了世界永久和平的大門，因為台灣問題是「中美之間核心利益中的核心」，事關中美友好即世界永久和平的頭等大事，任何國家的局部利益及領袖面子都要為世界永久和平讓路。在這百年不遇的大變局面前，一切破壞兩岸政府交往，破壞中美友好的言行，都站在了人民的對立面，都阻擋了歷史的車輪。

是和是戰，中國掌握絕對主動板。中國已追求超越意識形態，注重建設人類命運共同體，與世界所有國家友好往來，更何況是骨肉同胞。中國不會以75年前國共內戰的冷戰思維來「解放」已經民主自由幸福的台灣人民。

兩岸和平統一，絕不是大陸吃掉台灣，實行一黨制，也不是香港模式。而是完全的保留台灣現有民主體制，首先試行「聯盟」或「聯邦」模式，待兩岸體制相近時，再談深度統一。我們要堅決揭露打擊大陸的極左派、貪腐分子及台灣在野黨，以反台獨為名把台灣推向台獨，破壞兩岸友好。在馬英九快下台時，我們非常高興的看到，習主席與馬英九在新加坡成功會見，開創了兩岸友好和平的新局面，我們真誠希望習近平與蔡英文，賴清德會面和談，求同存異，造福兩岸及世界永久和平。

賴清德 蔡英文 馬英九

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