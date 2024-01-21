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致賴清德總統的一封信

薛永康 （加州）

賴清德先生，您好。首先恭喜您當選台灣下一屆的總統，緊跟著您的40.05%得票率之後，為國民黨侯趙的33.49%，以及民眾黨柯吳的26.46%。

您在三雄鼎立中脫穎而出險勝，實屬不易，另一方面也顯示：沒有投票給您的60%選民對您的民進黨在過去八年的執政不滿。在2023年11月Taiwan Public Opinion Foundation 民調顯示57.4% 的民眾對民進黨執政下的台灣經濟以及對台海兩岸的互動沒有信心，這次選舉的結果可以證實。

選民相信，三位總統候選人皆為台灣全民著想；除了支持您的40%選民之外，您也需要聆聽其他60%的聲音：如何把台灣經濟帶動起來、促使台海兩岸和平相處。

在此向您提出一些建議；依據中外學者及智庫：中美關係處處觸礁，由於美國擔心中國日益強大，將取代美國在世界的主導地位，製造台海爭端以削弱中方實力為制中一途，同時販賣給台灣防衛武器。台灣今後仍可視美國為盟友，但勿依賴美國在危急時出兵救援。以俄烏及以哈戰爭為例，不出一兵一卒，美國只供應烏克蘭武器，無法保護烏國土以及打勝仗之外，造成敵我兩方死傷。再者，衆所周知：台灣不談獨立，大陸不會武統！耗費巨資購買美國武器為變相反中，對維持兩岸和平背道而馳。

由高昂軍費開支省下的經費可以用以發展高科技、加強製造業、提昇就業能力，同時繼續與中方經貿合作，各盡所能各取所需。前提條件為不提獨立，不擁美反中。

在台長大居美的華人大多心繫台灣，摒棄黨派之爭、超越藍白綠、希望台灣安全富足，願意支持任何一位能為台灣前途著想的總統當選人！賴總統：希望您保持您的承諾打擊貪腐、能夠與在野黨合作把台灣帶回正軌、發展經貿合作、增加就業機會、維護兩岸和平，在此預祝您成功！

就業 民進黨 賴清德

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