陷入道德泥淖 以難逃指控

加薩 戰火持續至今，已經延燒為法律與地緣層面的衝突。

首先是法律層面。10月下旬以色列 進軍加薩後，慘絕人寰的畫面在國際媒體上播送，引發了輿論的洶湧聲討，不僅歐美出現停戰示威，南非更在12月29日向國際法院控告以色列「種族滅絕」。以色列雖然第一時間反擊南非「歪曲現實」，卻不能阻止案件推進。

1月11、12日，這起案件在荷蘭海牙展開兩天的庭審聽證，南以兩國激烈交鋒，南非主要從巴勒斯坦遭受的漫長不公出發，稱哈瑪斯襲擊平民的行徑當然有錯，但任何暴行都不能成為種族滅絕的理由，以色列也不能以此開脫違反1948年聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約的事實；以色列則延續一直以來的對外口徑，宣稱自己才是受害者、真正進行種族滅絕的是哈瑪斯，同時反嗆庭審是「史上最偽善的作秀」、南非是「恐怖組織哈瑪斯的法律辯護人」。

平心而論，南非的用意當然出於停火止戰的人道考量，但國際政治往往是拳頭至上、實力說話。先不論國際法院的正式裁決往往經年累月，即便海牙真的應南非所求進行暫定裁決，喝令以色列停止軍事行動、允許人道救援進入加薩，有歐美當靠山的以色列也不會聽從。

當然，如果國際法院真的定調以色列在加薩進行「種族滅絕」，就算無法在現實戰場發揮作用，也稱得上是一記諷刺的耳光，畢竟猶太人曾是國際公認的「種族滅絕」受害者，如今卻搖身一變成為加害者，一面在哭牆前訴說流亡之苦，一面又讓成千上萬的巴勒斯坦人流離失所。其實這樣的諷刺也無須國際法院來給，畢竟只要以色列存在一天，就永遠陷在這樣的道德泥淖中：因為被「種族滅絕」的苦難而獲得立國基礎，卻也持續被「種族滅絕」的指控糾纏。

而地緣層次的博弈，則昭示了以巴衝突的實質難解。觀察這次衝突便能發現，曾被阿拉伯世界奉為政治正確的以巴問題，已在中東地緣格局的變化下，逐漸轉型為伊朗 與美國、以色列的代理衝突。哈瑪斯看上去是阿拉伯武裝組織，本質卻與葉門的胡塞武裝、黎巴嫩真主黨、敘利亞與伊拉克的民兵毫無二致：都是伊朗的地緣棋子，構成了德黑蘭布局中東的「抵抗軸心」。

哈瑪斯當然有自己的鬥爭議程，但不可否認地，其所為也往往要替伊朗的國家利益服務。以十月七日發動的「阿克薩洪水行動」為例，哈瑪斯挑戰了內唐亞胡領導的右翼政權，也成功攪亂了沙烏地與以色列的建交進程，讓伊朗暫時免除了「以色列勢力滲入海灣」的威脅。而在以軍進攻加薩後，伊朗又先後動員了真主黨、胡塞武裝、各地民兵，在紅海、敘利亞、黎巴嫩、伊拉克等地製造了緊張局勢，不僅是要牽制以色列對加薩的攻勢，也是有意對美以展演自己戰爭潛能與地緣布局。

當然，考量到軍事體量與實力的差距，伊朗不會貿然對美、對以宣戰，卻也不會停下對「抵抗軸心」的經營。不論加薩戰火會以什麼方式終結、哈瑪斯又會否真被以色列消滅，伊朗與以色列美國的時代博弈，仍將繼續。