台灣總統大選 誰是贏家

台灣總統選舉結果終於在1月13曰塵埃落定。頼清德和蕭美琴得558萬票勝出，得票率為40%。成為中華民國第16任總統。

立法委員，藍綠各得13席不分區立委，民眾黨居然得了8席。加上分區立委，國民黨 總共52票，民進黨 51票。結果三黨都不夠113全部立委的半數，即57票。民眾黨變成關鍵少數。柯文哲 以後，到底要和民進黨或國民黨合作，是一個大家很關心的問題。

這次選舉結果，最大的羸家該是美國。因為過去八年，民進黨蔡英文總統，長期和美國保持非常良好的關係，唯命是從。未來的副總統蕭美琴是前駐美大使，知道美國的口味。所以頼蕭的當選，正適合美國的亞洲及抗中的戰略目的。

民進黨當然是這次選舉的大羸家。可以延續八年的執政。然而如果立法院不像過去佔絕對多數，頼清德的執政就不能像蔡英文時的為所欲為。

民眾黨也是贏家。因為靠著柯文哲的不斷攻擊執政的民進黨，他有效的吸引了不少的反綠民眾。他的高智商，及反覆的論辯，也吸引了不少的年輕人。所以他吸引了26%，或369萬的選票。因此，他及民眾黨都能得到政府的補助，使民眾黨水漲船高。以後，它將成為一個很有影響力的第三政黨。更重要的是，由於民眾黨在立法院成為關鍵少數，這將使柯文哲以後左右逢源，藍綠通吃。這些似乎都是柯文哲的計劃。他在選前，不停的和侯友宜及國民黨跳探戈，把後者弄得暈頭轉向，卻製造出他的重要性。

當然，最大的輸家是候友宜及國民黨。雖然他得了467萬，或33%的選票。民進黨果如預期，橫掃南部台南，高雄及屏東。出乎意料的是新北立委12席中，民進黨囊括6席，這應是侯友宜市長預想不到的。雖然北市國民黨贏了，但是南部的鐵倉票，把賴清德送上了總統府。

另外一個輸家就是中國。因為頼清德是務實的台獨工作者，他也會走親美的路線，所以頼以後會令中國頭痛。兩年前，國民黨在縣市長選舉大勝。然而，這次選舉，民進黨卻羸得總統席位。立法委員總數，也有51席。國民黨則只得52席。如果能控制民眾黨的8席，則仍可在某種議題上完全執政。

民進黨是個很聰明的政黨。他們不介意縣市長誰做。因為後者權利有限。總統的行政權力最大。立法委員是立法機構，控制了立法院，就控制了所有立法。八年後的今天，民進黨仍贏得總統選舉。立法院則需要民眾黨合作，才能有效完全執政，所以只要控制柯文哲就好。同樣的，如果國民黨能夠和柯文哲攜手，就能抗衡民進黨的企圖。

所以，聰明絶對的柯文哲才是這次選舉的最大贏家。

台灣也是贏家。因為這次選舉，許多美國的平面及數位媒體，大幅報導。使台灣名揚四海。