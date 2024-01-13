台衛星警報 爆國安處置危機

日前台灣國防部偵獲中共 在四川「西昌衛星發射中心」，使用長征二號丙式運載火箭將「愛因斯坦探針衛星」發射升空，並成功進入地球軌道。由於火箭飛行路徑飛越台灣南部，高度在500公里以上，因此啟動空中預警系統，以簡訊方式發布「國家級警報」，引發國人恐慌譁然又紛擾不斷。由於事涉重要國安處置程序，又正值大選最後敏感時刻，有必要釐清真相及應變處置是否得宜。

首先四川「西昌衛星發射中心」距離台灣約1900餘公里，台灣於中共發射運載火箭一分鐘後即偵獲該目標，由於火箭以逃脫速度一路鑽升及不斷加速，總耗時僅六分鐘即通過台灣上空，此時國安單位未對全民有任何通知，卻於中共發射14分鐘（已經通過台灣8分鐘之後）才以簡訊告知，此時距離台灣已數千公里之遠，戰機稍縱即逝，此時告警的意義已完全喪失。

再者，中共運載火箭兩節推進器的脫落點是在600公里及1400公里的大陸山區，這是原先設計的規畫，通過台灣上空時高度已達500公里，早已超過200公里的地球軌道，此時縱算有任何物品脫落，由於已在太空 無重力狀態，在「動者恆動、靜者恆靜」物理定律下，只有變成太空垃圾在宇宙中飄浮，不會下墜到地球。最多只有微重力的影響，要靠經年累月的微幅累積，才會逐次接近地球，真正會有影響也是四年之後了，而且墜落到台灣也是微乎其微，可能比中樂透還難。

美國眾院 議長裴洛西2022年8月來台，中共實施高強度「圍台軍演」並發射導彈穿越台灣上空，在當時緊張氛圍下並未發布任何國家警報告知全台民眾，而此次中共發射人造衛星不具攻擊爆炸的破壞威脅，竟要大張旗鼓喧嚷，而且有關警報英文又誤用飛彈（Missile）一詞，使民眾心理恐慌有如驚弓之鳥。這種「此地無銀三百兩」的態樣，在大選倒數的緊張時刻，讓人質疑台灣國安單位是否又在操作「介選」，是否又在搞「奧步」。

近年中共國力快速崛起，每年火箭發射量約60餘次，平均每周一次，其四座衛星發射中心分別為山西太原、甘肅酒泉、四川西昌、海南文昌。而西昌發射中心是其中規模最大、設備最先進、發射任務最多、具備多型號衛星發射的場域，其中探月工程「嫦娥一號」至「嫦娥四號」的探測儀器都在此發射。去年多次發射衛星通過台灣上空都沒發布國家級警報，選擇現在大選時機發布，有何其他政治意圖，頗令人費思。

最後，國家級防空警報是由「空軍作戰指揮部」指揮官掌握當時狀況，並根據「國軍突發狀況處置規定」下達發布指令。然則，中共戰機、無人機常年在台海中線及台灣傳統空域活動，甚至高空「探空氣球」大量對台放送，其嚴重性、侵犯性比在太空中的科研衛星嚴重許多，卻未發放任何警報，顯然作業依據、基準都有極大的程序缺陷，是到了該徹底檢討的時候了，更要趕快贏回人民的信任及尊敬，否則買再多武器裝備，在信心全失的狀況下也只能徒呼負負。（前空軍中將副司令）