台灣大選 又一場鬧劇與醜劇？

時光流逝，歲月如梭，轉眼一年就過去了。台灣政黨「合去和來」，結結實實地耍弄了一次台灣人民。把人民對清廉政治的追求，耍成一場翻手為雲，覆手為雨，爭奪政治權力的魔術，演出了一場又一場的鬧劇和醜劇。政治人物分不清楚什麼是「一個中國的原則」和「一個中國的政策」（前者是奉行不變的大政方針，而後者只是適應當前環境的權宜之計）；總統候選人不了解「九二共識」的發明解釋權在台灣一方，反而被動低下的去順從習的政治教條「一國兩制」（台灣應該回他一個「九評」，大義凜然進行反駁，保衛「一中各表」的本來面目），從而失去了掌握兩岸談判的主動權；習演講說「中國的統一是歷史的必然」，台灣的回答支支吾吾，為什麼不還他一句「中國民主自由的實現是歷史最大的必然」；學生批評黨的腐敗，被當事人打槍說：「關我什麼事！」天哪，你不是代表這個黨在選舉嗎？權力不放棄，批評就躲開，這哪有政治人物的擔當和勇氣！在競選中，低能政治人物的種種孬事，不勝枚舉！

全世界的選舉都有民調 ，著名的蓋洛普民調在各國都接近準確，在台灣「連宋配」當年的民調就兵敗如山倒。因為台灣選舉 人深諳拉抬棄保，兵不厭詐的玄機，虛虛實實，不講真話。近年來，有的政黨還培養了一批網軍，組成假投票 部隊，在民調中策略性灌水，投票真真假假，訌弱抑強，等到投票當日才露出原形。一國民主國家，不教化民主自由，反而偷學中國老祖宗的「孫子兵法」，「遠交近攻」和「厚黑學」，如此下去，小心「一九八四」一書中的「老大哥」終會有一天在台灣出現。

筆者認為綠營獲勝是必然的趨勢，藍營失敗是活該，咎由自取。什麼在野聯盟，心裡盤算的都是個人利益，吃像難看！綠營人士還知道「鍋裡有了碗裡才有」，而藍白營大佬志在獨得，自己得不到就乾脆毀掉它，「寧贈對手，勿與親朋」。筆者想必在陣雨以後，一翻雷霆萬鈞抓拿戰犯的聲浪定會如火如荼地真正到來，可以預期，必定比大選更加熱鬧，但是不知：失敗者會吸取到教訓嗎？