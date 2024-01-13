提起加州 橙縣，人們會聯想到「小西貢」這社區。它是在越戰結束後，大量越南 難民及移民湧至加州，由西敏市的博爾薩街發展擴張至鄰近城市，成為美國最多越裔居民的地方，堪與在美國華裔 聚集的華埠媲美。

農曆新年，華埠到處呈現春節的氣息，小西貢也不落人後。越南的文化深受中國影響,越文稱新年為「Tet」，是越漢音「節」（Tiet）字的變音。流落異鄉的越裔，仍舊保留着在家鄉時的習俗如除夕守歲、團圓等，只是美國沒有農曆春節假期，在遠地工作的人，回家團圓幾乎是不可能。

上了年紀的越南人會在除夕去廟宇上香，然後採一根帶綠葉的樹枝回家，稱之為「採祿」。他們客廳掛著年畫，點綴着梅花、桃花或金桔,供桌上擺上四樣水果：番荔枝、椰子、木瓜和芒果，以其名稱諧音對應「求得夠用」（cau vua du xai）四字的好意頭。越南人過年的特有食物是方粽和圓粽，取天圓地方之意。他們給小孩或客人紅包，稱之為「利是」。他們非常重視第一位來拜年的人，稱為「沖年喜」，認為此人關係到整年的吉凶運勢。

新春期間，小西貢的一些店家門口有舞獅表演採青、放鞭炮等。古時越南使用漢文，門口所貼的春聯與中國一模一樣。越文早已被拉丁化，現在小西貢的越文報刊上的春聯，只保留其形式，書寫內容換為現行的拉丁化越文。本地越語電視台慶祝春節的綜藝節目中有一個重頭戲,就是灶君向玉皇大帝奏疏,陳述過去一年發生的大事。淪陷前,西貢電視台每年春節都有這節目,來到美國後,越南人仍保留著這傳統。

越南華裔在小西貢為數不少,他們開口講的是純正的越語,其實本身或父輩都曾是居住在越南的華人。為著夾縫求生,他們必須具備融貫當地文化、語言的本領,在越南時是這樣,到美國後也如此,小西貢的華裔商家能流利地講數種語言如英語、越語、國語、粵語、潮語的比比皆是。這使我想起越南淪陷前的堤岸(西貢的華人區) , 我在美國已三十幾年,兒時在堤岸過春節的情景仍歷歷在目,獨在異鄉為異客,一年將盡夜，萬里未歸人,我記起唐朝來鵠的詩句：「事關休戚已成空，萬里相思一夜中。愁到曉雞聲絕後，又將憔悴見春風。」