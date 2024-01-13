長者換駕照應加考路試

﻿根據1月4日世界日報，華人聚集的聖蓋博 市區發生一起亞裔老人把油門當剎車造成了車禍，三輛車被撞，一棵大樹被撞斷，只有肇事長者受傷送醫，無其他傷亡。

在加州年逾70的駕駛人每隔五年換照需作筆試：考題是有關路標、交通規則等的測驗，分數及格才能更新駕照 ；除非年長者過去五年曾違規多次才需加考路試。但今後DMV 是否有必要，要求所有年長者換照同時加考路試？

十多年前在洛杉磯西區一個未設路障的室外蔬果市場，就發生了一起如同上述在聖蓋博市的車禍，肇事者為一年逾80的白人，錯踩油門當煞車衝入市場，造成十數人死傷！該巿場之後設立水泥屏障以免同樣悲劇發生。但是無屏障設備的行人道、巷子內、學校旁等公共場合對行人安全有無任何保障呢？

依據聯邦疾病防治中心 （CDC），70歲以上的駕駛人每1000 起車禍造成的傷亡率比35至54歲的駕駛者高許多。原因不外為視力衰退、健康問題、反應遲鈍、以及藥物反應、宿疾等影響年長者駕車能力。好在年長者駕駛習慣比其他年齡族群較優。但是如何確定年長駕駛人，不被上述由年齡造成的負面因素影響其安全駕駛能力？

筆者認為唯有路試一途，由考官在旁實地觀察駕駛者的一舉一動；身心狀況、應變能力、駕駛習慣、路標指認、適當路速、安全停車，交通規則等。目前要求的定期筆試雖然有用，但對於安全駕駛只是「紙上談兵」：知道十字路口遇到紅燈或是行人穿越必須停車，但是在心神恍惚下誤把油門當煞車的結果會如何？眼力不行不識路標開入單行道呢？在慢車道未減速撞上前車？諸如此類的情況都可能發生！

筆者為年長者，已定期通過筆試更新駕照，但是不得不承認眼力已不如前，已儘量避免夜晚駕車。筆者認為：對於年長駕車者筆試固然重要，但是只有真正定期路試由考官客觀評判，才能確保是否能夠安全駕車上路，除了保護自己之外，也確保公眾安全。