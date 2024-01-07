2024三國選舉管窺

2024年有三場重要的選舉，依次是1月6日的中華民國總統選舉，3月17日的俄羅斯 總統選舉，11月5日的美國總統選舉。這三場選舉之所以重要，是因為其不僅關係著各自國家的施政動向，而且也將影響到國際局勢的變遷安危。

先說台灣的選舉，侯友宜現任市長小而國民黨大，柯文哲卸任市長大而民眾黨小，均無絕對優勢，都想當總統，不願屈居副，互不相讓，藍白合破局，形成侯柯與民進黨賴清德三選一，熱熱鬧鬧競逐大位不已，中共雖有偏好，也力有未逮，其結果幾可預料，恐怕要到2028年，蔣萬安出馬競選總統，國民黨才能贏回執政權。

許多台灣選民都冀望賴清德改變民進黨的台獨綱領，賴回說，台灣已是主權獨立國家，無需再宣布獨立。願他能信守承諾，期望未來的2024-28的兩岸，稍安勿太躁，清平無累世。

再看俄羅斯，普亭已聲明競選下任總統，不如坦白說，要獨裁到死而後已，俄羅斯才會出現真正的全民自由選舉，但比某大國全無民選的獨裁，還是有望頭。烏克蘭本來也是3月選舉下任總統，但憲法有規定戒嚴時期暫停選舉，因此2024仍然是普澤對壘。普亭不可能征服烏克蘭，澤倫斯基收不回全部失地，因而俄烏之戰曠日持久幾無了局，打到近三年俄烏都覺厭煩，停下來維持現狀或有可能。

普言從來沒有關閉和談之門，澤似乎已感驅除不了侵略者而收回全部失土，因而雙方均有暫且停戰之意。中國實無真正促和之意，擺譜而已，難道不想讓俄烏相鬥分散西方對中之壓力？故不暗暗支援俄羅斯已屬難得。

最後是11月美國的選舉還早，現在尚無法斷言，民主共和兩黨，誰能勝出競選總統？拜登已說川普 要出馬競選他必奉陪，明理的美國選民都說兩位太老，望其讓賢。自川普連任失敗，要讓美國再次偉大未成，僅幹一任哪裡甘心，下台後無日不在瞎搗鼓，如若能當謙謙君子，安享退位元首清福，誰會計較他，何至於官司不斷纏身。

川普的施政理念過於偏激，僅舉他嚴厲阻止非法移民 來說，儘管不乏支持者，但美國是一個移民國家，面積與中國相當，而僅三億多居民，如以2020-22三年美國平均每年新增人口110萬計，幾乎須一千年才趕上中國現有人口。美國每年進入的合法移民不足，實際上需要附加非法移民，連邊防巡警都深知。他們逮捕從墨西哥越界的非法移民時，第一句話就是Welcome to the American！與其他國家邊防守卒大異其趣。而最近川普竟說非法移民正污染美國血脈，一派胡言，還需要像川普那樣來建築一條千里阻隔長城，而能讓美國孤立地再度偉大嗎？