禮義廉恥：華夏文明救美國

一年復始，萬象更新。可是美國的2024卻是一個大問號，連一向振振有詞的主流媒體和歷史學者已經對今秋的總統大選開始有疑慮。因為有四樁刑案包括91項罪名在身的前總統候選人川普 ，不但毫無垮台跡象，而且民調有增無減。而且民主黨的現任總統拜登 因年齡及保護邊境等問題，到最後大選階段，可能會給川普有機可乘。一般的判斷是：根據川普2020年敗選後到如今的言行，假如他真的再度當選，就將敲響美國民主的喪鐘。

雖說憲法第14修正案第3款寫得很清楚，凡是曾宣誓維護美國憲法的官員卻又作亂或反叛者，都不得再度擔任國家任何職位。問題是那91項罪名雖然似乎證據確鑿，但是現在都還在訴訟階段，而川普律師團隊一而再再而三提出許多拖延性的枝節問題，務使那些刑案在大選前無法開審或定讞。

近來一些州的州務卿提出取消他名列選票資格的決定，還需要經過各級法院的裁決，最後不知那一天纔會送到聯邦最高法院；而大法官中保守派占6-3的優勢，可能對川普反而有利；這的確增加了許多學者的憂慮。

暫時撇開這些法律問題不談，想想美國為什麼還有七千多萬選民要投川普的票？同時國會兩院裡共和黨 的議員多半都「明知故犯」地和他一個鼻孔出氣，難道這些人都是傻瓜，不知道法西斯式社會的可怕嗎？看起來共和黨保守派似乎認為他們已經無法經由正統管道和方式和自由派競爭，眼看祖先留下來的傳統信仰江山，將會隨風逝去；只好出此下策，找一個爛得透頂的領隊。

歸根究底，這個現象的背後是教育失敗的癥結。一方面是許多人對事物的了解缺乏知識和判斷力，包括輕信謊話連篇的「陰謀論」，另外一方面卻是倫理道德的沒落。這點筆者回憶昔日在寶島國內負笈和客座時，有機會訪問學校、機構、和營地時常在操場上見到的「禮義廉恥」四個大字；現在看起來正是走下坡路的美國所欠缺的。

六十多年前初到新大陸覺得人人彬彬有禮，電視上看到的也是和睦家庭及社會。但曾幾何時，不知是何處傳來，還是經過媒體渲染，惡言髒話比比皆是，變成日常生活一部份。

最糟糕就是競選宣言、廣告、對話和辯論，時常惡言相向；因此造成兩大政黨不是同心為國友誼競爭，而變成你死我活的惡鬥，互相失去敬意和信心。

無論是「正義」或「義氣」，美國政壇已漸失去。而且在經濟掛帥的社會，一般人對「廉」的要求或看法已和固有道德大相徑庭；尤其是如今國家或州級競選，非要龐大的經濟財務後盾不可，因此很多民意代表和政治性官員似乎已變成錢的奴才， 毫無操守可言。

至於「恥」，更是當今美國社會一大敗筆。但見許多為非作歹的官員（包括前總統）、民代及「名流」犯了國法，不但不俯首認罪，改過自新，反而推卸責任，找法律漏洞；更圖反誣執法人員，致使是非顛倒、國法不彰，民眾對法治失去信心，甚至導致極端份子公開對各級法官及司法人員作危及人身安全的攻擊或恐嚇。

其實他們傳統信仰中，對悔改認罪的要求和我們「過而能改，善莫大焉」不謀而合。也許自由派壓抑傳統信仰後，美國人民已缺乏「知恥近乎勇」的精神，尚須我們華夏子孫時常替他們打氣，企使「禮失而求諸野」，重上「禮義廉恥」之路，回歸正軌。