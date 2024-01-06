「哈佛大學 校長蓋伊辭職，陷抄襲、反猶爭議」為1月3日世界日報頭版大標題。去年12月5日哈佛大學、賓州 大學和麻省理工學院三位校長赴國會作證，在質詢中捍衛言論自由，面對校內反猶太 人言論模稜兩可後飽受批評。賓州校長馬吉爾隨即辭職。而哈佛大學支持校長蓋伊留任，但她被爆發論文抄襲，也隨後自己辭了校長一職。

筆者在此猜測：哈佛大學校方不敵猶太金主的威脅，欲去蓋伊而後快！試問：蓋伊為校長之前任文學院院長五年，在院長任內以及升遷為校長之前，為何從未調查她在論文上有無舞弊？換言之，反猶太一項足以去除她校長職位，論文抄襲不宜但只是藉口！另一想法，也是題外話：校方對於她的抄襲論文也許早有所知，但是「視而不見」，是否提拔一位非裔且為女性擔任校長，符合校方的平權政策，此舉亦令人置疑。

不論蓋伊是否有論文舞弊問題，她有權力亦有義務保障學生以及教職員的言論自由！當然，鼓動暴力欲侵害任何族裔的言行則是需要禁止！哈佛、賓大以及麻省理工的學生反對以色列在加薩以除去哈瑪斯為由盲目轟炸、以致超過兩萬無辜巴勒斯坦民眾死亡，這種義正嚴詞的抗議有何不對？

目前佛州州長以極端政治手段控制教育，決定何種書籍才可納入中小學教科書，致教育的獨立性蕩然無存！全美最佳的最高學府如哈佛、賓大以及麻省理工也在金主的控制下失去獨立自主的自由！筆者擔心：這是美國今後對於教育的走向嗎？為了保障大學的言論自由以及學術自主，筆者建議：今後校方在接受金主奉獻之前，除了感謝之外，必須告知是： 無條件對學校的支持！