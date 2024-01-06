加州 的「教師荒」不外下列因素：待遇低而要求門檻高、疫情時期教師提早離職形成空缺、校園安全問題江河日下、家長及學校管理階層把學生成績差的責任歸咎於教師。我的學生中有一位是校刊編輯，她針對這問題，採訪了幾位教過她的老師。她認為總不能鑽牛角尖只往負面想，問我是否可分享一下我曾遭遇過的挫敗經驗，給新進教師一個借鏡？我欣然答應。

「當年我在學區 一所高中的學習中心任職，來報到的第一天，中心的一位同事就劈頭對我示警，我這職位已經連續換了七人，待在那裡最長的沒超過六個月。中心主任也認為我會隨時走人，連辦公桌和洗手間鑰匙都不分配給我。每次我上洗手間得腆著臉向女同事借鑰匙，早上早到時蹲在門口等其他同事來了才能進去。下班前，學校有清潔工中心主任卻刁難我把中心的垃圾桶拿到外面倒。我在越南 時是受人尊敬的教師，到這裡工作，卻連最起碼的尊嚴都沒有。我曾有放棄的念頭，但想起萬事起頭難，我還是咬著牙根捱下去。」

「那您是如何轉正成教師呢?」「後來我打聽到申請加州教師執照的程序，我通過了教師執照要求的CBEST考試，那時候越南和美國斷交，我沒辦法把越南的大學學分轉過，申請教師執照的文件就被擱置在學區。我決心重返大學修課，同班同學居然有我以前越南的學生，為著執照，我毅然接受這尷尬的場面。日間工作，晚上修課，終於如願以償。

「老本行，您該沒遇到什麼困難吧?」「剛好相反，開學第一天，一位金髮女孩來到我的教室門口，居然頭也不回就去找她的學生顧問要求更換教師，理由是她不想上一個亞裔教師的課，她的要求被拒絕了。一個月後的回校夜，她的母親告訴我她女兒上了我的課後，對當初魯莽的舉止後悔不已，還要妹妹將來也要爭取上我的課。

另一個是Kimberly Rhode，原本是上數學系主任的課，也因某種原因轉到我的班上來。當年她奪得奧林匹克射擊獎牌時還未滿十八歲，是學校當紅的明星學生。「哎呀，原來Kimberly Rhode還曾是您的學生。」「也沒什麼值得驕傲，我又不是她的射擊教練。」

她若有所思地望著牆上「我們不能改變歷史，但可締造歷史」的標語問：「我第一天踏進您的教室就見到它，您是用它來鼓勵我們嗎?」「不只你們，也在提醒我。只有在挫折中站起來才站得穩、站得久。我們的學校屬於低收入區域，學生的經濟條件不佳，但不意味他們的學習能力差，只要努力，不管過去如何，一樣可得到傲人的成績，歷年來我的AP微積分班AP考試考中率就是最好的佐證。」