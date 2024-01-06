玫瑰花車遊行看美國軟實力

2024年首天守在電視機前看巴沙迪那市舉辦的第135屆玫瑰花車遊行。20多架多姿多彩、別出心裁的花車，既有鮮花蔬果也有各可愛的動物，盡顯大自然的美，設計新頴又充滿人情味，把人們心中的情性全部顯示出來。遊行隊伍的方列，青年人青春魅力得到充分發揮，美少女揮動彩旗，配合管樂、打擊樂、弦樂大合奏，青年男女熱情訴說世界的美好。當日天氣清朗，陽光普照，熱情觀眾盡享美好生命的豐盛。

人、動物、大自然是遊行的主角，互相和諧地表現在活動中。馬匹擔當重要角色。美國地大，馬成為人類的好朋友，沒有動力汽車、飛機前，全靠馬來幫忙。遊行馬匹和騎士同樣亮麗，牛仔牛女風姿綽約，自信滿滿，馬匹花步前行，和諧得令人動容。

人們最愛談一個國家的軟實力，大概指的是社會大眾意識，人的情商和思想精神面貌。玫瑰花車遊行就是盡顯美國的軟實力。主辦活動是個民間團體，有超過百年演練的經驗，活動所費不貲，一架花車成本起碼幾十萬美元，州外前來大批青年學生及藝員和馬匹需要巨額旅費，商業機構全力支持，加上廣告收益，又有大量義工獻身籌備及當天工作，眾志成城，共同完成這項舉國聞名的活動。

外孫女高中最後三年每年都是玫瑰花車遊行的義工，遊行前三天每天都到籌備現場工作，主要做花車上的裝飾，插上花、草等植物。筆者負責她和幾個同學接送任務，夜晚完工已是凌晨三點鐘。目睹遊行前三晚已有熱情觀眾駐紥，帶上毛氈帳幕佔得好位置，為的就是置身欣賞遊行中。

北京中央電視台有個皇牌節目「春節聯歡晚會」，事前任命一位總導演，策劃演出，選擇大款、巨星藝員為舞台要角，多方排練預演，除夕亮相。歌舞昇平，場面多變，色彩繽紛。多年下來，也見慣見熟，沒有驚艷。如果也比軟實力，缺乏的是人民群眾的參與，氣勢總覺得差了一點。將花車巡遊來比，兩個不同性質的娛樂節目，只好說是不同的軟實力，各有千秋，各有所好。