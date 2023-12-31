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創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

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邊界難題 是拜登政府當務之急

﻿薛永康 （加州）

美國除了1861南北戰爭，在境內之後的160年未曾發生任何戰爭、原因為何？皆拜美國「地緣環境」的優勢：東西兩岸為兩大洋，南北為友善國家；北為加拿大、南為墨西哥。無外敵大軍壓境是好事，但是美國不乏南北邊界造成的問題。

「 美南邊境11月湧入24萬無證客」為12月25日世界日報的大標題。同一版下方「加拿大芬太尼最大毒窟藏美加邊界」為另一令人矚目的消息。

近年來無證客在拜登鬆弛的移民政策下大舉入侵，聯邦移民局以及邊界州的警力無法控制，每天要處理上萬無證客，提供臨時合法身分，使無證客趨之若鶩，近年來非法闖關已超過百萬，除了在財務上巨大的開銷之外，鬆弛的邊界也使毒品趁虛而入。

目前拜登積極打擊由美墨邊界進入的芬太尼，墨西哥毒梟已轉由無設防的美加邊境進口，芬太尼對美國的毒害有多大？依據CDC的2021數據：11萬人死於毒品，而其中66%由芬太尼造成，7 萬人死於芬太尼為目前以哈戰爭死亡人數三倍半有餘，謂芬太尼為持槍入境的「外敵」也不為過。

由美墨邊境入侵的無證客，以及美加入境的芬太尼，已使美國所謂的「地緣優勢」失去實質意義。廉價進口的芬太尼對美國的危害：毒品減少美國的勞動力、增加無家可歸的遊民、高昂的醫療費用、造成偷搶犯罪去維持吸毒習慣等社會問題。至於無證客問題，美國的門戶開放政策，只會對已是天文數字的聯邦赤字上雪上加霜。同時，合法入境的移民政策如同虛設。

布林肯目前訪問墨西哥，必須堅持墨西哥阻擋中美洲無政客聚集美墨邊境，美國無能力也無責任去吸收由墨入美的無證客。墨西哥必須遣返中南美的無證客，或是讓他們留在墨西哥負擔他們的生活費用，同時在美加邊境也需設防阻止芬太尼進入。拜登需要正視由無證客以及毒品入侵造成嚴重的經濟以及社會問題，加強監控美加及美墨邊境為當前要務！

無證客 墨西哥 毒品

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