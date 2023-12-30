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台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲

冬至聽雨迎龍年

吳南風／洛杉磯

歲暮冬至天飄雨，

凝望後園聽雨聲；

兔年冬盡春將至，

喜迎龍騰慶新年！

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大學教育仍有用嗎？

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