教了幾十年書，各式各樣的學生都有，其中不乏特殊難忘的。

考中越文秀才後，我以前的中學老師介紹我到一所補習中心去教數理化。開學第一天，剛踏進教室，一個熟悉的臉孔嚇了我一跳，那不是我以前的班長嗎？當年越戰吃緊，入伍年齡被縮小到18歲，但如正在上秀才班則可緩役。下課後和他聊天，才知道他正在上秀才班，來這裡是為了打好基礎。還好和他當同學時，我是班上頂尖學生，他雖曾是我的班長也心悅誠服，同學變成尷尬的師生關係，他還是不以為忤。

1975年南越淪陷，舊政權的軍政人員被關進勞改營，大哥也不能倖免。聽說和新政權有關係的人可做擔保人，我告訴母親，母親記起她的閨密蘇阿姨有一個兒子，以前因參加地下活動而全家遭地方政權偵詢，母親上菜市場碰到蘇阿姨時總噓寒問暖。母親很久沒到過蘇阿姨家，記不清地址，我們走錯了幾條巷後才摸到她家。母親表明來意，蘇阿姨還來不及回應，從屋後走出一對姊妹花，對著我喊聲老師，原來她們是我班上的學生，她們家一下子變成我們的救星。有了這雙重關係，蘇阿姨當然一口答應，可惜消息純屬謠言，保人一事不了了之。

同年，我教的華校被政府沒收。一天，學校接到一通電話，要我立刻到教育局 報到，我想一定是凶多吉少，到達時已有一位女教師坐在那裡。教育局長笑咪咪地和我們握手：「同志 們請坐，我們想請你們幫個忙。」我的心涼了半截，一個北方來的郡級幹部，稱我為同志已經夠特殊，還要我幫忙，肯定不是什麼好差事。「現在市委規定，郡級的領導必須最少要有中學以上的學歷，我們郡各部門的同志，因為沒有機會好好學習文化，所以教育局從郡裡一百多所學校幾千位教師甄選出了你們兩人來替他們進修。」多諷刺！他們否認南方的教育價值觀，卻選了兩個不同陣線出身的人，負責文科的女教師和負責數理科的我都有親人在改造營裡。

第一天上課，長方形的桌子坐滿郡級的領導班子：副郡長、公安、貿易、糧食、新經濟區、衛生各局局長、郡政協、婦女會各主席⋯⋯見我進來，他們不約而同地把手槍掏出來放在桌上。見我目瞪口呆，副郡長才說：「別緊張，這樣坐會較舒服。」我並沒有利用當了郡裡的大人物的老師而作威作福出風頭，反之，我三緘其口，除教育局長和校長外，沒有誰知道我的身份。我的低調使我躲過一劫，中越戰爭爆發時，很多活躍的華人 校長、副校長、幹部等一夕神秘失蹤，我能平安活著來到美國，應證了憨人有憨福這句話。