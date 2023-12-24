中方中止關稅減讓 是雙面刃

陸方公告台灣單方面對陸產品出口採取歧視 性的禁止、限制等措施，違反ECFA規定，決定中止ECFA部分產品關稅 減讓，自明年元旦起，對原產於台的丙烯、對二甲苯等12個稅目產品，中止適用ECFA協定稅率，並宣稱台應採取有效措施，取消對陸的貿易限制。

日前大陸商務部已先宣布認定台對陸貿易限制措施，存在「對外貿易壁壘調查規則」第三條規定，構成貿易壁壘。執政黨及相關部會幾乎皆指控陸違反事實，批評陸企圖以經濟活動「介選」，應停止一切政治操作，勿使經濟議題複雜化、政治化；同時，呼籲兩岸重啟對話協商或在WTO框架下解決兩岸爭端。

大陸對台灣進行貿易壁壘調查，曾一度宣布在10月12日公布；後又宣布延長調查至總統大選前一日；但上周卻又提前宣布調查結束，如今更進一步宣布中止適用項目。離大選不到一個月公布，具引導總統選舉兩岸政策辯論之政治意涵，尤其是針對經濟選民。

首先，陸方認定兩岸存在不公平及歧視性貿易。調查報告認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，且「對大陸相關產業及企業造成負面貿易影響」。宣稱台應依WTO規範機制「給予大陸與其他世貿成員平等的出口待遇和競爭機會」；同時批評台未遵循ECFA應「逐步減少或消除」貨物貿易壁壘的義務，還不斷擴大禁止進口產品範圍。

其次，陸方公布對台貿易壁壘調查結果為流程中須經歷之過程。台禁陸2509項農產品和工業制品進口，陸必然會採取反制。台須面臨即將而來的經濟風暴，如今陸方決定中止ECFA部分產品關稅減讓，陸委會卻只稱陸方「一再企圖介選，終將自食惡果」，仍未見任何實際的因應做法。

大陸選擇此時宣布中止部分關稅減讓，重新再激化總統大選中的兩岸議題，也重新刺激選民思考主權與安全、經濟與政治利益衡平，究竟魚與熊掌是否可兼而得之？

再者，此舉印證陸方「以經促政、以商為政、以民逼官」的對台政策邏輯。在民進黨政府不承認「九二共識」的前提下，台已失去兩岸經貿議題的溝通管道，23項協議難以貫徹落實。當陸採取片面行動，台只能被動等待再反制，難以提出積極有效的政策工具，兩岸政策互動陷入「壓制反制、再壓制再反制」的惡性循環。

大選過程「抗中保台」及反中意識形態再起，執政黨面臨貿易壁壘調查及ECFA部分協議遭中止，最後僅能又一次訴諸「大陸介選」與「認知作戰」、統戰動機及在地協力者之攻擊路線，政府能否協助可能受影響產業因應，恐已無關宏旨。

大陸對台融合途徑及策略、措施，已從雙向轉為單向，對台讓利政策已難以對台民眾產生懷柔作用及磁吸效應，經濟制裁背後含藏政治目的動機。從鳳梨、釋迦、石斑魚等農漁產品難以輸陸，到工具機營業額衰退，顯然台灣正在歷經一場不承認九二共識之經濟與政治代價，但對選民來說無疑是把「雙面刃」，既強化經濟選民投票動機，也可能升高傳統反中選民的敵對意識。