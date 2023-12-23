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鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

對加州2024的期望

薛永康／加州

根據JPR公共廣播電台，加州民眾對於即將過去的2023最擔心的是治安不良、遊民充斥、房租高昂以及通貨膨脹等。

搶匪聚眾打砸搶：精品商店、超市、寵物店、假髮店等皆不放過，肆無忌憚無法無天！遊民充斥：露宿街頭隨地便溺、甚至騷擾過路女性！至於兩房一廳公寓房租可高達3000元！食品以及汽油價格上漲：一個速食店套餐包括飲料$12-15 元已不稀奇，汽油一加侖如低於$5元則謝天謝地！

無怪加州人口是負成長：遷離比搬入的多！特斯拉電動車廠的老闆Elon Musk在灣區起家，但是他對加州下了一個定義：一個充滿litigation, regulation and taxation, 訴訟、法條、稅率的州；打開電視全是律師事務所的廣告鼓勵民眾提告。法律繁瑣也無理，Prop #47; $950元以下偷搶不需入獄為一例。加州在2023州政府收支為赤字，今後在各方面增稅可以預期！加州仍有救嗎？我們能夠期望2024有什麼改變才能保持其「黃金州」Golden State 的美譽？

筆者認為最重要的事情為維護治安：增加警力、增建監獄之外廢除Prop #47，嚴懲打砸搶不良份子！遊民充斥為一棘手問題；供給食宿的條件為學習新技能或是負責清洗公共場所，不准街頭露宿，需要告知加州非遊民天堂！

針對高價房租，目前洛城已經加緊增建廉價住宅供給入不敷出的上班族租用。至於防止商家外流以及鼓勵外資企業進駐，需要聆聽商家的苦楚以謀求對策避免外流。吸引外資則是州長責任到各處遊説；加州的天氣、人力資源、投資環境，加上提供設廠優惠等。

加州為全球笫五大經濟體，對全美及全球有舉足輕重的地位！我們希望紐森州長能夠檢討2023的得失謀求改進，為州民的我們則是需要積極介入，透過我們的名意代表發聲去維護治安、整頓遊民、吸引外資等為當務之急！唯有如此，在加州，2024則將會是一個充滿希望、活力、令人振奮的一年！

加州 遊民 紐森

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