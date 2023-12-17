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川普若當選 挑選閣員條件荒謬

薛永康 （加州）

﻿12/9 世界日報的報導「川普若當選，傳挑閣員二條件：絕對的忠誠、願扭曲法律」以協助他達到目的。

川普在前任內時親手指派的閣員，有幾位在他下台後出書暴露他的言行，或是願意與控訴他的檢察官合作，在喬治亞州控案中與他同謀推翻選舉結果的律師們，已有幾位認罪以求減刑。川普認為這些皆為「窩裡反」的叛徒；如果在2024當選，絕對要避免重蹈覆轍。挑選的閣員不只需絶對忠心、能與他共存亡、願意知法犯法，以及如果他再被提審的話，尋找法律漏洞為他脫罪。

「選賢與能」原本就非川普在前任內挑選閣員的條件，他不顧資歷地「選自己人」的結果是使新冠病毒疫情失控，邊界圍牆建築半途而廢等失政現象。他如在下一任挑選閣員更不會顧慮候選人能力，而先決條件為發誓絕對效忠、唯唯諾諾不顧法律約束的跟屁蟲！而且設計要為自己目前被提審報私仇，其居心可怕，要達到目標的方法，不外為挑選心腹給予權力，不顧法律打壓宿敵無所不用其極。

美國為一法治國家，圍攻國會暴動前所未有，川普是否為幕後推手在明年提審他的結果將可證明。目前他想要為在2024當選後保護自己，假公濟私選擇無能力，但是願意同流合汙的閣員，法律將在他任內如同虛設、在公理不復存在下造成社會不安。筆者認為，唯一能夠維持美國為一社會安定的法治國家，需要避免川普再入白宮！

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