美主流媒體 打擊傳統信仰？

美國立國之初，對言論自由，尤其是新聞採訪和報導在憲法中之保障，寫得清清楚楚；因為他們認為消息靈通的民眾，才能在投票 時做正確的選擇。的確我們六十多年前初到新大陸，就覺得耳目一新。

搬來美京首善之區後，訂了幾十年這裡的全美三大報之一，天天閱讀一流的採訪和評論。電視新聞也不甘後人。當年哥倫比亞廣播系統(CBS)的克朗凱特 (Walter Cronkite)，民調中對他的信任率，比對總統或任何國家領袖都高，真是新聞界的奇葩。

不過在新聞無遠弗屆的情況下，新聞界似乎有一個「天生的」特徵；就是除了少數世界或國家大事外，大型主流媒體（也許一些小城鎮的本地報章和電台例外）對社會一般的採訪和報導，似乎以負面者居多。當然一些政府官員、民意代表、和社會賢達如果做了好事，也許是理所當然，不必報導，讓他們競選連任時自己去吹好了。倒是他們如有軌外行動，如金錢貪汙、桃色外遇等等，不但有此必要讓選民知道，而且這些頭條新聞也成為報章銷路的一大幫助。

同時在多年前開始的以非裔及女性為主的平權運動中，主流媒體的確也發揮了它精神和道義上的作用。但是久而久之，它開始有了一種自以為是的高傲；加上要爭取權益的族群愈來愈多，如外來移民、同性戀（後來加多成為 LGBTQ等等）、墮胎、世俗化(反宗教)等等，主流媒體為了扶弱濟貧，似乎都照單全收。這就造成了許多人認為慢性的文化革命；所謂慢性者就是和同時在地球另一邊進行得如火如荼的文革相比。

有人認為二戰前後歐洲殘餘的某些主義知識份子以難民身份進入美國，打著「文化批判」的旗號，滲透開放的美國學界和媒體，曲解「政教分離」，以中立、多元、世俗、相對、自由化等等美麗名詞向美國立國之本的基督教文明，發動了全方位的挑戰。

這到底有多少真實性，我們不敢確言；當然美國福音派裡，除了佈道家葛培理無懈可擊外，的確有一些不良份子在70-80年代幹了一些予人口實的炒作對象。

不過據筆者多年觀察，美國主流媒體在這方面的報導的確是傾向報憂不報喜的；此外在一般節日的報導，媒體都儘量給猶太、回教等少數族群多些鋒頭，反而儘量壓抑主流基督信仰；甚至將「聖誕快樂」改為「假日快樂」等等；因為這也好像是扶助少數宗教之一端。媒體從業員中如有傳統信徒，也是不能露面的；以防別人對他們的客觀性有疑問；很多新聞報導或評論員也不放過隨時「順便」對傳統信仰揶揄和批評的機會。

筆者在此並非說任何人有意識的過錯，只不過是說歷史的發展和社會一般的「遊戲規則」，造成了如今這個可以說是畸形的現象，美國全國性大報，似乎只有「華爾街 日誌」沒有給自由派把持，致使許多傳統信仰者忿忿不平，甚至讓他們成為川普的追隨者。這是當前美國內憂的一大癥結所在。新聞界如何從新評估，糾正一些有心或無意的偏差，讓這兩千多年的倫理信仰再度成為大家尊崇的國寶，實是急不容緩之舉。