美大學面對仇恨言論的複雜處境

賓州 大學校長馬季爾因在國會證詞中淡化反猶太 言論引發爭議而辭職，顯示了大學在言論自由與學生保護之間的複雜張力，她的離職是由於公眾對不斷上升的反猶太主義感到不安，以及對校園敵意氛圍被校園行政管理人員忽視不滿。

馬季爾與哈佛、麻省理工學院的校長最近在美國國會作證，就校園內管理反猶太事件提供證詞。共和黨 議員質詢她們，詢問「猶太種族滅絕」的呼籲是否違反大學行為準則？校長們用法律術語回應，即冒犯性言論必須有實際的行為才能受到處分。

這回答引發了捐助人、州長、參議員和猶太社區的憤怒，尤其是對馬季爾，賓州大學因其對反猶太主義的寬容態度而損失了一億美元的捐款，賓大董事會表態要尋找新的校長，馬季爾則於幾天內辭去校長職務。

問題的核心是很多猶太學生感到不安全，被人群高喊反猶太口號、教授呼籲種族滅絕，以及不時的死亡威脅迫使一些猶太學生躲起來。批評者指責學校高層在學生尋求幫助時關上了求救的門，優先考慮迫害者而不是受害者。

當今的校園文化讓人想起1930年代的德國，那時反猶太主義在青年中被正常化，然後轉變為國家意識形態，造成希特勒的崛起。在法律上，冒犯性言論受到保護，除非存在實質的威脅，學校必須仔細權衡是否因言論而對學生進行處分。但為了平衡公民自由和防止騷擾之間的微妙關係，往往需要進行實際情境的判斷，大學現在承認在這種平衡作為上失敗了。

校長們的焦點在維護美國憲法第一修正案的原則，即除了實際威脅之外，言論自由受到保護。但在這樣做的同時，校長們似乎對猶太學生在當前氛圍中的擔憂沒有同理心。

從這場爭議中能得到哪些教訓？首先，大學尚未解決包容、安全和意識形態多樣性之間的緊張關係；辭職的校長可能會滿足批評者，但處理問題需要複雜的權衡。其次，教育應在偏見成為國家信條前起預防作用，大學必須教育學生歷史的教訓和人道主義的價值觀。第三，富有同情心和社區團結，比死硬的政策更為重要，同理心才能超越仇恨。

這場爭議顯示了大學在言論自由和學生福祉方面的高難度平衡，成功與否，在於如何調和常被視為相互排斥的理念，如自由與安全、意識形態與包容。透過勇氣和智慧，大學可以引領克服仇恨。