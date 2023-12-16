大谷翔平10年7億元高薪有感

兩個月前美國三大汽車公司員工罷工要求加薪。通用公司總裁Mary Barra年薪高達2900萬元引起爭議。而美國職棒投打王大谷翔平最近與南加 的道奇 隊簽約：10年報酬共7億元天價，是每年7000萬元為掌控通用公司15萬5000員工生計的總裁Barra 兩倍有餘，一位職棒隊的明星與汽車製造商最高首長在薪資上強烈的對比令人嘖嘖稱奇。

無疑地，道奇隊希望高薪雇到球王以求在下一屆比賽得冠軍，之後水漲船高票房跟進。但是大谷的高薪從那來呢？「羊毛出在羊身上」不要期望球隊老闆自己掏腰包，而是球迷要付出更高的球賽入場券，更貴的「道奇熱狗」、飲料以及停車費等。

棒球在美國是一個全民運動，長輩攜家帶眷大大小小去觀看球賽其樂融融。曾幾何時，職棒入場券貴得離譜之外，不准球迷攜帶自己準備的食物飲料，場內販賣飲食的價錢以及停車費已非一般家庭可以負擔。大谷的高薪能否為道奇隊爭取冠軍為未知數，今後所有去球場的球迷荷包失血則是可以預期。

並非職棒高薪求才，職籃NBA也是依樣畫葫蘆，南加的快艇 隊前後徵召四位高手的總薪資也是天文數字。但快艇在這個球季目前為止表現欠佳，充滿高薪球星的球隊與比賽成果是否成正比，令人置疑。諷刺的是：職籃球隊中80%以上為非裔球員，但在球場觀眾席上幾乎看不到非裔球迷，因為球票太貴。

除了貧富差距，各種球票價錢皆日益增長，唯有中上階層民眾可以負擔去現場觀看；職棒、職籃已不再是全民運動，而完全是一個提供富人的娛樂活動。業者不會引水思源去關心過去追捧自己球隊的一般球迷的福祉，而是深信「有錢能使鬼推磨」，增加票價以高薪收買球星可助球隊贏球。與其耐心培養一個球隊在技術上求進步，球隊業者們只會相互挖角；一個想到一步登天比賽求勝的quick fix!

如果大谷的高薪能夠使道奇隊如願以償得到冠軍，誰會是贏家、輸家？筆者深信：喜愛棒球但是在球季中沒有經濟能力躬逢其盛、為地主隊搖旗吶喊的民眾不會是贏家！