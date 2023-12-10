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美國夢仍存在嗎？

薛永康 （加州）

「美國夢要到美國海外才能實現」為12月5日世界日報頭版標題，謂民調顯示某些美國民眾對「美國夢」（American dream) 的信心正在消失，必須遠走他鄉，因為其他國家生活開銷壓力較輕，經濟彈性空間較大。「美國夢」是否名符其實、仍然存在，令人質疑。

何謂「美國夢」？這是一種理想(民主、權利、自由、機會和平等），其中自由包括繁榮與成功的機會，以及向上流動性。相信勤奮、勇氣、創意和決心可邁向富裕，而非依賴他人援助。在美國擁有的經濟自由相當多，政府扮演的角色有限，任何人都有機會透過自己的努力邁向顛峰。

微軟、蘋果電腦、亞馬遜、特斯拉電動車等的創始者皆為最佳例子；白手起家、完全依靠自身創意及努力締造了他們專業領域中的王國！這些大公司僱用的員工和最高主管與政界領袖皆有不同膚色、性向，以及各種族裔的外來移民

再者，美國的平權行動affirmative action 是阻止及糾正任何歧視的法律，目標側重於促使全民獲得教育及就業機會，特別考慮在歷史上曾被排斥的少數族裔或婦女，同時確保公共機構如大學、醫院、警察部門能夠代表他們所服務的人群。

筆者認為上述個人的成功例子以及政府保障個人權益皆為「美國夢」的寫照。想要圓夢的前提仍為勤奮、勇氣及決心。雖然美國目前不乏通貨膨脹、房價高昂以及治安不良等問題。事實上這些問題在許多國家都有，必須面對以及學習如何適應。例如，南加州以及紐約市的高房價令人瞠目結舌，則可選擇工作機會仍多，且房價仍低的德州或是佛羅里達州。在疫情間居家上班已成常態，目前許多公司允許員工在外地上班。

美國有許多其他國家缺少的先天優勢：優良的地緣環境如南北的友善鄰國、東西接鄰兩大洋。加上工業發達、農產豐富、人才濟濟等；也因如此，每年在美墨邊界有數十萬無證客聚集追求「美國夢」，其中不乏來自全球第二大經濟體的中國，對移民美國趨之若鶩，認為美國也許有自己母國缺乏之處，例如工作機會或是個人自由等。

當然，追求「美國夢」必須付出相當代價。西諺云 「Where there is a will, there is a way」能夠凖備在逆境中意志堅定克服萬難、替自己創造機會為第一步。否則「美國夢醒」的後果，只有離開一途！

房價 移民 加州

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