培養華裔子女藝術創作

「東方題材成好萊塢 新寵」為11月30日世界日報的標題；亞洲內容加美國團隊變成了新趨勢，人文、家庭題材歐美少見，在近期吹翻拍風。

筆者欣見華人 影片將步入美國正軌電影界，目前最賣座的華人影片不外是成龍的功夫搞笑片或是李連杰的純武打片，沒有內容也無深度；華片似乎走不出狹窄的範圍，即使這些影片打破票房紀錄！

缺乏劇作家、名導演、好演員以及題材皆是問題。培養這些藝術人材需要時間，也許應從小孩幼年開始培養。在華人圈子中有什麼阻礙嗎？

「萬般皆下品唯有讀書高賺錢多」仍為許多華裔 父母對子女的期望。多年前一位華裔「虎媽」逼迫兩個女兒苦讀進常春藤名校引發爭議為一例。另一問題也與爭取高薪有關，人工智能、電腦、理工、醫藥、法律等，那門賺的錢多，就督促子女往那方向，即使子女有不同選擇，例如較冷門的藝術部門。

藝術包括文學寫作、編劇本、繪畫、音樂等，這些都要從小培養：參加寫作班、繪畫班、歌唱班、演劇部、樂器組等。在洛杉磯及紐約市為例，弱勢族群中不乏學校免費供給學生樂器以及練習，不只是帶動學生走上正路外，也培養他們對藝術的興趣，在他們成長之後成為名表演家不乏其人。

筆者深信華裔子女在藝術薰陶及培養下，也可能會成就如舉世聞名的馬友友中提琴家，或是2021奧斯卡最佳導演趙婷等華裔知名人物。如果要求華片在好萊塢占一席之地，華裔父母需要發掘及培養子女對於藝術的興趣。勿逼迫子女只朝賺錢方向走，以免埋沒一個在藝術上可就之才。