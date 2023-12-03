從台語、台軍 談共產黨和民進黨異口同聲

「國軍」在大陸有兩種稱呼。以前叫「國民黨軍隊」，現在叫「台軍」。而台獨人士堅持將閩南語稱為：「台語」。中共媒體在「台灣」前必加 「中國」，台獨媒體都將 「大陸」 改為 「中國」。

民進黨 和共黨看似死對頭。其實他們心有靈犀，惺惺相惜。都混淆概念，共黨=中國。在大陸，反共=反華。中華民國 英文名稱就有 China, 民進黨卻號召「抗中保台」。 毛澤東利用紅衛兵，民進黨利用太陽花運動的學生，目的都是為了奪權。共黨將一切私有財產收歸國有，民進黨上台，也讓國民黨「黨產歸零」。共黨不允許反共媒體存在，民進黨也把反民進黨的中天頻道關閉。現在，共黨和民進黨同步查郭台銘的問題。 唯一目的都是：一黨獨大。

民進黨執政，不斷去中國化。共黨提前幾十年就開始去中國化。將中國傳統文化作為腐朽封建糟粕全面抵制。拆城牆城樓，搗毀關帝廟，觀音廟，祠堂等。文革時瘋狂毀滅中國文物古跡和字畫。共黨曾經禁止祭孔。民進黨之類也不祭孔。

共黨「遙遙領先」民進黨，在大陸去蔣化。還提早幫助台灣去蔣化，幾十年前，有大陸人劫機去中正機場，中共報導新聞就將其改名為：桃園機場。

很多人沒認識到「台語」是嚴重歧視原住民 和其他不會說閩南語的台灣人，和民進黨鼓吹的包容社會完全相反。日文翻譯就是「台灣語」。原住民的語言才是真正的台灣語。「台語」英文是 Taiwanese。外國人無法理解，為何有些台灣人（蔡英文）居然不會說 Taiwanese? 台語歌曲，英文是Taiwanese songs。台灣的客家話，原住民等歌曲難道就不是 Taiwanese（台灣的） songs? 台獨創造的「台灣台語」的英文就更滑稽， Taiwanese Taiwanese！今年，美國中央情報局網站 「世界概況」 - 台灣，已經用 「Min Nan」取代了原來的 Taiwanese。所以，即使台獨人士也應停止使用這個詞不達意的歧視名稱。

有了台灣國才可能有台軍。為何共黨媒體迫不及待使用「台軍」稱呼？共黨媒體用「台灣地區領導人」稱呼中華民國總統，為何不用政治正確的「台灣地區軍隊」？蔡英文都不說中華民國台灣軍隊。國防部網站也沒有加上Taiwan。中共譴責過台獨的「台語」名稱，但是卻不禁止使用「台軍」和「台語」。難道希望台灣早日獨立？