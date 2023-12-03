美還會無條件支持以色列多久？

自以哈戰爭爆發以來，拜登總統一再重申美國對以色列 堅定不移的支持，並向國會提出145億美元援助以色列的緊急撥款。 根據統計，從1946年至2022年，美國給予以色列近3000億美元的援助。 放眼全球，以色列絕對是接受美國援助最多的國家。 除此之外，在外交上，美國也是以色列的堅定支持者。 自1946年以來，美國在聯合國安理會共動用過82次否決權，在以色列相關的議題上就用了46次，以阻擋任何不利以色列的法案在聯合國通過。

人們不禁要問：以色列是一個人口900多萬，面積僅2.2萬平方公里的小國，又與美國相距萬里之遙，美國為什麼會如此堅定地支持以色列呢？ 主要原因有三個：

一. 美國猶太 裔勢力影響美國對以色列的政策。 在美國眾多知名財團和大資本家中，猶太裔是難以忽視的勢力。 金融機構如高盛、雷曼兄弟、所羅門兄弟等著名華爾街公司都是猶太人創立的。 此外，美國政府部門的猶太裔高官更是多不勝數，如國務卿、財政部長、司法部長等都是猶太裔。 在美國東部的長春藤名校中，30%的教授是猶太人。 美國猶太人在美國政治、文化、經濟領域的勢力樹大根深，足以影響美國政壇的對外政策。

二. 美國需要以色列制衡中東地區的各方勢力。 中東局勢複雜多變，以色列周圍都是信奉伊斯蘭教的石油生產大國，他們掌握了全球三分之二的石油資源，對美國及世界經濟影響巨大。 此外，伊朗一直是美國在中東最危險的敵人，伊朗軍事實力強大，在世界軍事強國中排名第六，與俄羅斯軍事關係密切。美國正在敍利亞和伊拉克打一場俄羅斯和伊朗支持的「代理人戰爭」。 因此，美國要維持在中東地區的影響力，制衡阿拉伯世界、伊朗、俄羅斯等勢力，就需要在當地找一個可信賴的合作夥伴，以色列就是一個最好的選擇。

三. 宗教和政治意識形態的影響。 根據基督教的神學觀點，猶太人在巴勒斯坦 聖地復國是基督耶穌再臨的先兆，而且上帝曾經應許過，聖地歸猶太人獨有。以色列還是中東地區唯一的西方式民主國家，與美國有「共同價值觀」。 在宗教和政治意識形態的雙重影響下，美國上千萬的福音派基督徒和共和黨保守派人士成了以色列最忠誠的支持者。

然而，以哈戰爭爆發以來，加薩走廊人道情勢持續惡化，平民喪生人數不斷飆升，全球愈來愈多的國家譴責以色列，要求加蕯立即停火。 同時，根據最新的美國民調，18歲至34歲的選民中，有高達70%的人不贊成拜登總統處理以哈戰爭的方式。

拜登顯然感受到來自國內外的壓力，已私下要求以色列保持克制和重視人道主義，但他卻一直拒絕公開批評以軍戰術及其對待巴勒斯坦人的方式，以致國際社會認為美國是一個「有偏見」和「不誠實」的國家，這種情形無疑將損害到美國的國際聲望和長期利益。

美國多年來的以色列政策並沒有給巴勒斯坦帶來和平與穩定，以巴衝突反而越演越烈，恐怖組織活動也愈來愈頻繁，給以色列和巴勒斯坦人民帶來更多的痛苦。 近來許多美國戰略專家紛紛建議，美國需要調整它的以色列政策，應該在以巴衝突中扮演一個更公正的調停者，採取實際行動結束以色列在西岸地區屯墾區的佔領，並落實1993年達成協議的「兩國方案」(Two-state solution)，促使以巴在國際社會承認的邊界內共存共榮，如此巴勒斯坦和以色列人民才能享有真正和持久的和平。