拜登不宜多言 以保民調

﻿西諺「沉默是金」似乎具有中國警世語「言多必失」的含義，美國總統拜登 對兩者皆不遵從，民調 也隨之下降。民調多認為，他常記錯人事物，是因為年齡太高，不適合再做四年。

依據醫療專家表示，記憶力差是一般老人的通病，但並不表示認知力下降。緬因州參議員Bernie Sanders比拜登年長，但是頭腦清楚得很、言之有物。拜登經常由於記憶較差，引用人事物錯誤，讓聽者誤解，以為他是一個「老胡塗」不能再處理國家大事。再者，照一般的説法，年紀増長不也是與「智慧」成正比？

事實上，拜登在位以來，新冠疫情得以控制、失業率創新低，目前通膨及經濟也無大問題，在基建上也有一些建樹。當然，在沒有準備好的阿富汗撤軍以及日益嚴重的邊界無證客等問題上，他難辭其咎。

「Give credit where credit is due.」選民在責備拜登的同時，也應該給他的政績讚揚。民調是否客觀地依據他的政績，還是認由反對拜登的極右媒體及政客在他説錯話、在他年紀上大作文章？他想要在演講時幽默風趣一下，但是不小心把泰勒絲說錯為布蘭妮，除了可以做為電視晚間脫口秀的笑料之外，又有何重要？

筆者建議，拜登不必要說的話少說，最近在與習近平和談之後，稱習為「獨裁者」，實為「不智之舉」；稱普亭為「屠夫」，也對促使俄烏停火無助。拜登的這些話與他年紀無關，為未經大腦冒出的胡言亂語。

拜登如能「沉默是金」絕對沒錯。但是筆者認為，必須據理力爭的事則是不該沉默。舉例說，對巴勒斯坦人民在加薩被以色列 軍隊盲目砲轟，是否應該沉默？這是拜登不能逃避的選擇，必須表示他對以色列「對或是錯」的看法，也是一個民調應該評估的選項。

在目前民調不能客觀地顯示拜登的功過時，希望拜登能夠體會「言多必失」對他已經造成的損害。今後該說的話才開口，不需要說的話三緘其口。說錯話及亂説話皆不宜，須知「沉默」的確是「金」。