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不容川普的族裔分化政見

薛永康 （加州）

川普若當選：終結拜登開放邊境」為11/20 世界日報頭版的大標題。川普在19日前往德州美墨邊境，為他2024 選舉造勢時公開這樣宣示。

如果能夠把美墨邊界封鎖也許是一好事，因為拜登的邊界開放政策在他任內讓無證客趨之若鶩，邊界州如德州不堪負荷無法抵擋，只好把無證客送到加州以及其它民主黨執政的無證客庇護州。

能否封鎖長達近2000英里美墨邊境的「可行性」不談，川普在任時築牆，就無效半途而廢；但令人擔憂的是川普大放厥辭謂「無證客正毒害美國血統」！試問，何為「美國血統」？

CNN謂為川普的暗示為「白人至上主義」。筆者同意CNN的判斷，因為在過去的兩屆選舉前川普在造勢會上的信息就是「白人式微」，白人將被其他少數民族取代。事實上白人仍為絕大多數且控制美國的政治及經濟，毫無式微現象。但是對藍領工人以及未受高等教育的白人來說，他們對川普深信不疑，川普「危言聳聽」的信息發生了作用。

美國為知名的「族裔大熔爐」，接受所有白黑黃外來移民，除了美國印地安原住民之外，所有國民，包括白人，皆為外來移民，也就是說：白人並非「主人」，其它「非白人」並非「客人」，沒有任何族裔可以做主支配一切，遑論「白人至上」，選舉是選賢與能而不是靠膚色決定。

拜登的邊境開放政策為人所詬病，川普沒錯，必須制止，但是勿借此機會傳播仇恨，分化社會。美國近年來白警的執法過當，已經造成黑白對立，目前以哈戰爭也使支持兩方的群眾衝突不止，我們不能再接受任何煽動族群之間的口號及言論，尤其是川普的族裔分化政見。

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