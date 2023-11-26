美國背叛 兩國方案天敵

以哈戰爭爆發以來，加薩 人民生命與財產損失慘重，產生人道危機，西方各國反以仇猶氛圍高漲，阿拉伯國家同聲譴責西方；美國總統拜登不得不重提，兩國方案是解決以巴衝突的唯一途徑，甚至進一步表示，加薩與西岸應重新統一，並須由巴勒斯坦 自治政府單一治理，以確實實現兩國方案。

兩國方案早在以色列 建國前即已提出，但近80年來仍是口號。在不觸及千年歷史情仇與百年恩怨舊帳，只概述21世紀美國3位總統對巴政策，即知美國的一再背叛才是兩國方案最難以突破的障礙。

西元2000年爆發巴勒斯坦人第2次非武裝民眾抗議運動的阿克薩起義，以色列動員軍隊鎮壓，巴方被迫以自殺炸彈應對，雙方死傷慘重。為降低衝突，布希總統於2002年公布其兩國方案，要求巴方停止暴動、以國凍結屯墾區，進而成立臨時國界的獨立巴勒斯坦國，及召開國際會議，解決國界、耶路撒冷城地位、難民等問題，最後則是所有阿拉伯國家與以色列簽訂和平協議，為以阿衝突畫下句點。

911恐攻事件衝擊美國家安全及外交政策，出兵阿富汗與伊拉克，更令布希總統捉襟見肘。以色列總統夏隆見機可乘，提出加薩脫鉤計畫，自該地撤軍及放棄屯墾區；布希則承諾以國保留1967年國界以東的所有西岸屯墾區，以及巴勒斯坦難民被安置在未來的巴勒斯坦國，完全否定了百萬計難民的歸鄉權，給予以國併吞西岸的許可證。

歐巴馬曾呼籲以巴談判新國界，促成建立兩個國家的最終目標，但卻在聯合國動用否決權，拒絕巴勒斯坦的建國申請；執政後半期，為了推動與伊朗簽訂核協議，不願見美以關係持續惡化而徒增變數，默許內唐亞胡加速在西岸擴建屯墾區。

以色列未建國前，國際社會對耶路撒冷定位為「國際共管」。1967年以占領耶城，並於1980年立法明定耶路撒冷為其永久且不可分割的首都，聯合國安理會曾多次決議譴責，世界各國也都將大使館設在特拉維夫。但川普卻不顧柯林頓及布希有關巴勒斯坦擁有東耶城或聖殿山主權的承諾，於2017年承認耶城為以國首都，並將大使館遷至該地。川普為連任，忽視先建巴勒斯坦國、再簽以阿和平協議的進程默契，強迫阿聯、巴林、摩洛哥等國與以色列建立外交關係，致巴人建國希望變得渺茫。

美國為自身國家安全、地緣政治競逐或總統選票，甚至個人意識形態，隨時可否定對巴承諾，也可重新解釋方案內涵，一再推遲兩國方案的實現。拜登18日的談話，又是一場空話與騙局，279處屯墾區及近70萬猶太屯墾居民，已將西岸割裂成一片片，安全圍籬也已將西岸與加薩完全分隔，他們要如何實體統一？此次加薩新難民，美國有意安置於埃及與約旦，他們又將如何與西岸同胞團圓？

如今在卡達折衝下，哈瑪斯領袖宣稱與以色列達成停火協議，將釋放部分人質。但在不與恐怖組織談判原則下，美國應不會給哈瑪斯什麼承諾。

拜登今日窮於應對俄烏戰爭與以哈戰場，同時為了連任及紓解通膨壓力，近日與習近平進行一場他口中「最富建設性及最具成果」的會談，不知是否也將對台灣的承諾質變為一場空話與騙局？