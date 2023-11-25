藍白合民調爭議 原因很簡單

先前，民眾黨總統參選人柯文哲主張與國民黨 總統參選人侯友宜 先行辯論，然後再比民調 ，但是不為國民黨接受。

當時，由於柯認為他的民調支持率領先侯很多，所以柯表示，如果不辯論而單做民調，柯願意讓侯3%。

為什麼讓3%？因為做簡易性民調時，在典型標準情況下的誤差值約3%。換言之，民調的測得數值不一定正確，可能比正確數值高出達3%，或者低下達3%。由此可知，測得數值的「誤差」為正或負3%；「誤差範圍」為6%。

因此，若柯與侯進行民調對比，測侯所得數值可能比正確數值會多3%或少3%。於是，在柯讓侯3%的善意下，侯的測得數值偏高時對侯更加有利，而即使侯的測得數值偏低時，也不會吃虧。

前提條件是：假設柯的測得數值合理，不需要考慮誤差問題。

後來，藍白雙方終於願意進行「藍白合協商」。但很不幸，該協議中對民調的方法、規則與裁判沒有明文規定，民調的性質也較為複雜，因此雙方對民調結果頗有爭議。在維護己利之下，白方人士指責藍方竟然要求退讓6%；藍方人士批評白方無賴。雖然事後雙方人士均有所節制與自我糾正，奈何傷害已經造成。

無論如何，兩項事實顯然浮現檯面：一、柯侯配強於侯柯配，二、國民黨習於掌控話語權與詮釋權。