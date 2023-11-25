根據報載，洛杉磯 縣在實施「零保釋金」制度後，法院統計10月份前三周共有5113人犯罪被逮捕，這些人根據新制無保釋放，只有不到3%的人再次被捕；法院解讀初步成功。

看了這則新聞，讓人知道法院自我感覺良好。也就是保釋金並不是保證不再犯罪的要件，假釋才是；如果是，那又何必「棄保潛逃」。法院的結論下得太早，如果是數據顯示只有3%的人不依規定出庭應訊，才能解讀為零保釋金的初步成功。

究其原意，保釋金是在保證被告在以後的訴訟能夠配合法庭的傳喚，按時出庭的取保候審而已，並不涉及再犯與否的問題。

由於保釋金的有無與多寡，在最近幾年引起人權組織的關注，2022年聯邦民權組織調查，有色人種的保釋金偏高，非裔的保釋金比白人高出35%，拉丁裔比白人高19%，這說明白人比較會準時應訊嗎？還是依犯案的比例？這已經失去保釋金的原意。

我們知道微罪尚且不罰，可是會因為籌不到保釋金，以致關押數日或更長，這就造成自由在貧富之間對保釋金有不同的解讀，也因此引發後續的社會問題，同時違背我們美國平等的普世價值，更何況嫌疑犯並未被定罪。

近年來加州 治安惡化，有人究責沒有保釋金是原因之一，事實上這是對保釋金的誤解。伊利諾州是全美第一個在9月18日廢除保釋金的州，即便伊州 警方反對，因為對於犯罪嫌疑人是否會出庭受審，沒了約束力。

洛杉磯時報10月1日「終結保釋金」專題，指出警方是片面之詞的「零保釋金」造成再犯率上升；因此該專文特別指出在社會學家及犯罪學專家，共同在全美多州對於「零保釋金」制度作了調查，問題的主軸是一、犯罪嫌疑人會因此不到庭應訊嗎？二、犯罪嫌疑人會因此繼續新的犯行而被逮捕嗎？這個調查都指出同一個方向，答案是「不會」。

當然警方的觀點可以理解，最好別再出來犯案，會增加工作量。但是有犯重罪者，法官的裁量權也不會聽任保釋的。只是從社會學宏觀的角度看，有些微罪尚且不罰，卻會因為沒錢交保，造成更多的社會問題，那也說明有錢的人犯法，可以因保釋而自由逍遙，窮人則否。

前述民權組織進一步指出全美審判前入獄人數從1970到2015年增加5倍，60%的被告是因沒錢保釋而被拘留，平均每天有63.1萬人關在牢裡，其中74%是等待審判的人。細數這筆大帳，多少家庭沒了生活支柱、沒了收入，有學生因此輟學，有些失去了工作等等，這些人還未必有罪，只是嫌疑人沒錢保釋而已。這樣的制度對整個社會都是一種傷害，遠遠超出保釋金制度的程序正義。

因為零保釋金而不出庭應訊，是個別問題自負後果；因交不出保釋金而拘押，納稅人要供養他們，也會造成社會問題。兩害相權取其輕者，我們主張非重罪者，應該取消保釋金的規定。