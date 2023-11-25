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跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

拜登應促以色列停火

薛永康╱托倫斯

10月7日巴勒斯坦哈瑪斯暴徒殘殺1200以色列人，老弱婦孺無一倖免且手段殘酷，加上挾持200多名人質。這是自二戰希特勒殘害猶太人之後，猶太以色列人被外族侵害最嚴重的事件。

目睹受害人的慘狀，以色列執意報復、解救人質，在通知加薩走廊巴勒斯坦人民南移後，以軍開始大舉轟炸。到目前已經造成近萬巴勒斯坦人死亡、無數人受傷，其中多為孩童，而且在以色列斷電、控水、控資訊之下，醫院已經無法及時救助，亡者無處掩埋，烽火下的加薩走廊一片廢墟，居民抱著孩童屍體哭天搶地，慘不忍賭！

目前哈瑪斯只釋放了幾位美籍人質，其他200多人質生死未卜。哈瑪斯建築的地道防禦系統長達300英里，且裝備充足，以軍多為無經驗的後備軍人，因此不敢輕舉妄動，目前仍然用地毯式的轟炸，除了會把加薩夷平之外，還造成更多無辜巴勒斯坦人民死傷。

以色列為1200名被哈瑪斯殘殺的人報復以及解救人質可以瞭解，但不應作為盲目轟炸巴勒斯坦人民的藉口。即使能把哈瑪斯暴徒逼出地道洞口，也無法保證人質不受到池魚之殃；最糟的情況莫過於哈瑪斯暴徒在被迫下自殘，與人質同歸於盡。

以色列真正目的是否是想將哈瑪斯完全消滅，解救人質只是藉口，不顧宿敵巴勒斯坦的人民死活？以色列日以繼夜盲目轟炸的作法令人置疑，目前已被世界各地譴責，稱以色列犯的是 War Crime。

以軍需要美國軍援去打這個持久消耗戰，無辜受遷累的巴勒斯坦人民，遭受更多的死傷可以預期。以色列以保障自己權益為名繼續轟炸，只會使世界各地「仇以」風波更加激烈，對以色列前景不利。拜登應瞭解「冤冤相報何時了」，及時促使以色列停火，想辦法與哈瑪斯和平談判，交換條件解救人質，切勿助紂為虐，繼續供應以色列殘殺無辜民眾的武器彈藥。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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