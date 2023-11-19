期待「大豆外交」為美中關係鋪新路

﻿「美中50年前的熊貓外交在2024將畫下句點」是世界日報11/9的頭版標題，華府動物園 的三隻大熊貓已在11/8登機返中，園中保育員含涙送別。

無疑地，看到圓滾滾可愛模樣的熊貓們返中，誰都會依依不捨，何況是多年來每日從早到晚照顧熊貓的保育員。當然，在過去這半個世紀慕名而來觀看這個「熊貓外交特使」的遊客應該是數以千萬計，中國不只在「熊貓外交」上成功地畫上一筆外，也替動物園以及當地帶來可觀的財富。

不過參加APEC領袖會議的習近平 15日在美國友好團體歡迎宴會上表示，他聽說很多美國民眾、特別是孩子們依依不捨，專門到動物園去送行。習近平表示，熊貓是中美人民的友誼使者，中方願繼續與美國展開熊貓保護合作，努力滿足加州人民的願望，增進兩國人民友好感情，似乎暗示，新的熊貓可能會回到美國西岸。

「 熊貓外交」始於1972年尼克森訪華，熊貓為周恩來總理贈送美國的一個大禮，成就了中美外交的一段蜜月時光。如今在前總統川普反中增關稅以及拜登 在阻礙中國科技發展下，中美過去的良好關係己敲上警鐘。根據智庫研究：中美兩個大國必須合作才能促進世界和平。

試問：有什麼外交方法能夠再取代已經落幕的「熊貓外交」呢？

無獨有偶，11月中旬在舊金山的APEC高峰會前夕，中向美購500萬噸的大豆，一個破天荒的購買數量及時解救了掙扎無助的美國大豆農民。「各盡所能各取所需」習近平供應的「及時雨」在中美外交期求和平上應該是邁進了一大步，謂之為「大豆外交」也不為過！

如果開先鋒的「大豆外交」能夠促使中美關係「化冰」之外，希望兩國元首在高鋒會上能夠開誠佈公「透明化」互動；習近平不亢不卑告知拜登中國沒有取代美國「主導世界」的意圖，拜登也應維持他的承諾，視中國為公平競爭的對手而非敵人，在環保、反恐、科技下與中國合作為促進世界和平努力。