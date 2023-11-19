川普捲土重來怎麼辦？

5年前川普 當政過半時，許多人都看出了他的無能無知和自私，絕對不能讓他連任；尤其是民主黨方面，似乎唯一能和他一較高下，甚至趕他下台的，只有擔任過8年副總統及6任參議員的拜登 。

當時拜登已經77歲，比以前最老的總統（雷根）上任時足足大了7歲。無論如何，拜登為了國家，拚著老命，勉為其難了。

當時一般的算盤是，不需要擔心拜登能否連任，只要川普下台後問題就解決了；至於2024年無論兩大黨誰出來競選和當選，只要沒有川普，都不成問題。但是當時萬萬沒有想到，川普下台後，不但陰魂不散，而且更積極公開為重回白宮 鋪路。

雖然他在政變和機密文件等四樁被告刑事案中共有91項罪名，會有坐牢的可能；別的人一定會被搞得焦頭爛額，但他似乎毫不在意，反而向他的選民宣稱他被告是因為他替他們擋箭犧牲，而且拜登政權利用法律手段干擾他競選，因此他的民調支持率有增無減，不但在黨內遙遙領先，是他所有敵手支持率總和幾乎兩倍之多；同時也因其他因素（如俄烏及以哈戰爭、年齡及健康等等），支持率甚至超過了民主黨的拜登；不過現在離明年大選還有差不多一年，其間變數尚多。

說起來偌大一個美國，3億多人口，50個州各級政府及議會每隔2年、4年選賢舉能，菁英領導人材，應該源源不絕。不過說也奇怪，民主黨方面，雖然在許多所謂「進步」和「自由」政策方面頗有進展，但是好像就是找不到一兩位鶴立雞群的統御人材。而共和黨更無法擺脫川普。

因此主流媒體及一般政論家和總統歷史學者近期都在討論川普重主白宮的可能性和後果。無可置疑的這會是一個難以想像的噩夢，因為川普自己已多次揚言他再度上台後第一要務就是「報應」(Retribution)，這將會包括一切政敵，不但民主黨人， 就是共和黨內向他建言不果後下堂求去或和他決裂的幕僚，也許會包括不肯服從亂命改變選舉結果的潘斯副總統。這將會毀了美國立國250年來的精神和風氣，把美國變成一個不折不扣的香蕉共和國；如此所有自由、平等、民主、和法治的試驗成果將會付諸東流。

川普第一次主政初期，尚接受了一些建議和任用了不少有才幹和聲譽的高級官員和幕僚，但是這些忠言逆耳的人們不是被他揶揄一番後罷黜就是自動退堂。同時這也顯示倘如他再主白宮將不會再有這種防止他胡作亂為的護欄。

最近美國廣播公司首席華府記者卡爾（Jonathan Karl）在他的新書「厭倦了勝利：川普和共和黨的末日」裡引述一位曾在川普身邊的高級白宮幕僚近距離對他的觀察：「他沒有絲毫做人的風範、謙遜、或關懷。 他道德敗壞，令人驚嘆地不誠實，致命性地無能，而且對統治、歷史、地理、人類事件、或世界事務有關的幾乎任何事情都驚人地無知。 他是我們國家的叛徒和惡性腫瘤；對我們的民主和法治構成了明顯而現實的危險。」

這書裡繼續說假如川普再主白宮，「以前可能存在的任何護欄都會消失了；他周圍不再有那些願意違抗他的要求並保護國家免受他最具破壞性本能的人。 但不僅如此…他的破壞性本能將比 2021年1月時更具破壞性。」讀了這些話，再加上他還要大赦釋放那一大批替他造反、攻擊國會山莊後被判刑的暴徒，怎能不令人毛骨悚然？天佑美國！