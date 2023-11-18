APEC後安置遊民重建舊金山

「有客來訪，必須清理乾淨」舊金山 市正在大掃除，準備一場APEC 高鋒國際會議：剝落的地方噴漆、踐踏的草地鋪平、驅走露宿遊民 、清除垃圾及洗街等，迎接將有2萬人的訪客及21國元首。

近年來舊金山市區遊民充斥：街頭露宿、酗酒嗑藥、隨地便溺、騷擾遊客、偷竊搶劫等不法行為，已使舊金山淪為「鬼城」：遊客駐足不前、旅遊業下降、商家關閉空屋率大增，經濟損失非常可觀。

即使市長不時派遣清潔隊清理市區，「三天曬網兩天打漁」只是治標不治本，遊民仍會把已經清潔的市區再度搞髒，市府束手無策。趕不走遊民皆依照一聯邦法官規定：在市府沒有替遊民找到收容所之前，他們有權在舊金山市區露宿；為了這次國際大會，可以臨時驅離遊民為一例外。

換言之，在此大會結束後，惡習不改的遊民可以返回，清潔的市區返回到不堪入目的髒亂。

舊金山在大會期間顯現的美麗市容將會是曇花一現。有辦法解決遊民在街頭露宿問題嗎？還是要等到下一個國際大會時再來全力整頓市容？

筆者認為凡事皆可權衡輕重，試問：支付遊民收容所的費用，會比旅遊業蕭條以及空屋率大增造成的經濟損失高嗎？答案應是不會。再者，如繼續讓遊民露宿街頭，所需的清潔市區以及監督遊民費用也是一大筆開銷。當然，支付收容所的費用來源應列入考慮因素。

舊金山灣區 不乏高價貴區，已故參議員范士丹以及現任衆議員裴洛西在灣區皆有昂貴房產，富裕的居民比比皆是。

筆者建議：可用增加其地價稅的方式；另外灣區的購物稅也可少量增加，共同協助支付遊民收容所費用。

維持舊金山市區的美景及治安，對當地居民和流離失所的遊民皆有利；屋主的房產保值、居民就業增加、遊民的居住安全得以保障。前題是需要安置遊民到收容所，防止他們重返市區露宿街頭。唯有如此，失去的旅遊業及商業才能恢復正常、知名商家留住或是遷入、街道得以維持清潔以及建築美輪美奐，促使舊金山如同已故歌星Tony Bennett的名曲「I left my heart in San Francisco」，恢復其名副其實的旅遊景點、遊客流連忘返。