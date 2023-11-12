時勢造英雄：美國新議長好自為之

在這美國政壇破天荒事件層出不窮時，忽然再度爆出了另一絕大歷史性奇蹟。在24小時內，一個不見經傳，從南部路易斯安那州西北角一個小城選出來，只做過6年多的眾議員 ，居然一躍成為435位眾議員的龍頭。

這位新議長的背景與經歷，和他的名字(麥克強生Mike Johnson)一樣平凡。他能脫穎而出實是時勢造英雄的典例。因為共和黨 極端右派不滿在他們要脅下經15次投票選出、在任還不到9個月的前議長麥卡錫，在毫無準備情況下把他推下台。結果這幾個極右者自己也惹火了一些溫和的同黨議員而無法登基。在他們推舉會議中唯一通過提名的候選人，又因當年沒有支持川普 的政變而遭川普在推特上反對，在4小時內退出，可見川普在黨內還是陰魂不散。

因此有3周之久，在群龍無首下，共和黨佔多數的眾議院根本癱瘓，無法運作。眼看以色列和烏克蘭急需美國經國會撥款資助抗敵；同時聯邦政府在4周內又將臨預算告罄，而要關門大吉的危險，全國上下，群情洶湧。共和黨極右派只好退而思其次，搬出這位因年資淺而尚未得罪很多人的極右同儕出來。其實他最重要（同時也是最令人擔憂）的「政績」是前年1月6日政變前後，他還是推翻合法選舉結果主謀者之一，因如此而得川普認可。

這位新科議長為保守派基督徒，他的言行（包括其太座擔任「教牧輔導員」）都自稱以《聖經》為原則；並暗示他能奇蹟崛起，實是上帝旨意使然。因此不到24小時，主張世俗化的主流媒體，都大張撻伐批判，數算他們認為他在墮胎、LGBTQ、等等各方面「踐踏憲法人權」和「分裂社會」的「罪狀」。

其實他們這種說法也是言過其實。因為舊日憲法上並沒有明文規定墮胎權利，而現在許多兩性間奇里古怪的關係，根本不在立國先賢想像之內，而是近半是世紀來一些「立異為高、逆情干譽」的人士，趁最高法院裡自由派大法官佔多數時，以女性身體健康、個人生活方式選擇自由等等辯詞，所取得對他們有利的判決。現在「世界輪流轉」到了保守派法官佔多數時，也可有根有據地推翻他們認為那些不合人倫法理的先例。

這也是民主社會間接靠投票所得的結果。過去半世紀意圖抹殺宗教信仰，建立世俗化社會的有心人士，每每以「自由」和「進步」自居，再靠媒體炒作，把許多固有的信仰和倫理道德貶為「保守」和「落後」而佔盡上風。這些本來安分守己、敬天愛神的先民後裔，早已不滿而懷怨在心。現在有川普替他們出氣，他們似乎也不顧川普另有所圖，甘願撘這便車，被他利用。即使明年川普再度落選、甚或被官司打進牢裡，這些重新得力的保守宗教人士也不會就此罷休。

所以這位如古時以色列無名青年大衛崛起為王的強生議長，如果真能好自為之，也許有機會把美國從沒落邊緣挽救回來。尤其近日因以哈戰爭所引起國內民情分歧，要求停戰示威遊行此起彼落；以致聯邦調查局長在國會公開作證謂，此後恐襲及族群衝突將有增無減。可見美國近年來無限制的多元化，引進許多不同宗教信仰，將會喧賓奪主，乘虛而入填補世俗化後的心靈真空；不久甚至會使美國人如中東地區失去信仰自由。

筆者同時希望強生議長明年大選後，切勿重蹈其兩年前的錯誤，轉而效法前副總統潘斯拒受威脅，在國會站穩和平轉移政權的腳步。