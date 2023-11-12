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汽車工人加薪 需要未雨綢繆

薛永康 （加州）

﻿3大汽車公司罷工終於落幕，勞資雙方達成協議，工人得以加薪25%； 加薪後的平均年薪高達8萬多元，工會認為打嬴了一場勝仗。

在物價房價高漲時，要求依照生活指數調高薪資，本無可厚非，但是「獅子開大口」大幅加薪，卻對於公司的前途有負面影響：除了新車售價要提高之外，公司被迫控制預算，減緩對電動車發展，這兩項會造成和其他汽車製造商競爭不利。

目前3大汽車製造商其利潤最高的皮卡車已經滯銷，工資高漲下，今後如何新車定價？在美國沒有工會的豐田汽車公司，雖是跟進工資調整，但只加了9%，在車價競爭上，豐田將佔上風。而最令人憂心的是3大汽車公司在電動車的發展落後，需要急起直追；因為全球的汽車市場的方向為電動車，一旦充電站的需求解決，汽油車也會逐漸被淘汰。

發展電動車需要很多經費，但在薪資太高下，汽車公司只好減緩發展。另外一點就是工資太高會促使加速製造「自動化」，用機器代替人工。！勞資雙方達成的協議是保障有工作時拿得到新增的薪水，但是在新車滯銷或是自動化下，並不保障員工不被裁員。

2016民主黨總統參選人楊安澤對今後人工被機器取代的警告，並非危言聳聽。筆者認為3大汽車公司的員工在慶祝加薪之時，必須想到將來。製造「自動化」之外，電動車需要的零件也少，所需要的人工也會相對減少；而且電動車的發展是勢在必行。 汽車工人在仍然有工作之時，學習新技能以及養成儲蓄習慣，未雨綢繆，以免拿到解雇單時措手不及。

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