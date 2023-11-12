那些巴勒斯坦孩子 還活著嗎

11月3日，紐約時報發表了一段2023年拍攝、長僅2分35秒的訪問，片中記錄巴勒斯坦 孩子們對「你的夢想是什麼？」的回答。在穿插著如火如荼進行的戰爭影像中，受訪孩子們述說著他們的夢想：像羅納度一樣的足球員、救治戰爭傷患的醫生、重建斷垣殘壁的工程師、住在都是糖果空中城堡的公主，最後是一名想回到祖父老房子的孩子。當記者追問他還有什麼夢想時，他反問道：「還有什麼比回家更大的夢想？」

這些孩子們都還活著嗎？

10月7日，巴勒斯坦極端復仇主義分子對以色列 進行了恐怖殘暴的突襲，以色列隨即展開了報復行動。以色列國防部長下令對加薩 斷水、斷電、斷食物，並說「我們正在與人獸（human animals）作戰，我們會採取相應的行動」。

「遲來的正義」是根據擔任南非「真相與和解委員會」主席的屠圖大主教，調查種族仇恨事件真相的回憶《沒有寬恕就沒有未來》之部分內容，所拍成的電影。莫蘿碧女士的女兒僅因是黑人而慘遭殺害，在聽證完女兒如何被殘酷殺害後，她對參與暴行的安全警察之一的庫切說：「你剝奪了我生命中最美麗的事物，你讓我像那兩個孩子一樣的死去。你雖沒親手殺了我的孩子，但你心中也從沒想過保護她」、「一名少女在你的掌握之中，但你卻完全沒有試著展現慈悲，你是個什麼樣的小人啊」、「當我聽到你說我孩子之死時，我心中哭喊著要殺死你，一位母親的心那樣的呼喊」、「但是我不要女兒的死被復仇與死亡沾汙，因為我女兒是美麗的，美麗到不應讓醜陋成為對她的記憶」。

歐威爾在其所著《動物農莊》中，以摩西帶領猶太人前往奶與蜜的應許之地，與美國獨立宣言為靈感，寫下了動物們革命成功之後，為未來和平共存訂下的「七誡」。其中最後兩誡是「動物不可殺害其他動物」與「全體動物皆屬平等」。但是，這些動物們沒有料到的是，當那隻名叫拿破崙的豬與其爪牙們在奪權成功後，這兩誡不知何時已被改成「若是沒有理由，動物不可殺害其他動物」與「全體動物皆屬平等，但是有些動物比其他動物更加平等」。

當以色列總理內唐亞胡表示，以方將為「最黑暗的一天」復仇到底時；當以色列軍方發言人承認，明知難民營中有包含孩童在內許多巴勒斯坦人，仍投下炸彈時；當以色列文化遺產部長埃利亞胡接受電台專訪表示「在加薩使用核彈是一個選項」時，腦中不禁出現《動物農莊》結尾的描述：「窗外的動物們從豬看到人，從人看到豬，再從豬看到人；但他們已無法辨別那個是那個了。」

如果把其中豬與人的角色，換成現在以色列這一小撮執政者與當年納粹劊子手，似乎更能貼切的描述現在以色列這群人？