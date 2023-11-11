哈馬斯是加薩 地區的巴勒斯坦 組織（地方政府），在10月7日突然進攻以色列 擄走200多人質。此舉震驚全世界。

以色列總理內唐亞胡馬上宣布向哈馬斯全面開戰。10月18日美國總統拜登訪問以色列，強力支持以色列的反擊行動，並馬上派遣兩艘航母支援。

然而以色列的反擊行動，雖然殺死哈馬斯的幾位指揮官，卻造成許多無辜平民的傷亡。到現在為止，已達8000多名，其中小孩有3000多名。許多建築物都被催毀，加薩200萬的居民，許多都面臨斷電，斷水及斷糧的危機，所以都往鄰近的埃及逃避。另一方面，國際慈善組織也運送救援物質，設法進入加薩地區。

這是以色列和阿拉伯國家及組織第七次戰爭，每次都是以色列大勝，當然多少有美國的幫助。由於這次事件，造成不少以色列人的傷亡及被俘人質，以色列是鐵了心，要踏平加薩，這就會造成當地更多無辜百姓的傷亡，就引起全世界的注意及關心。然而聯合國停火的決定被美國否決，美國盟邦英，法，德，意等都傾向支持美國。

但是，許多回敎國家如土耳其、馬來西亞都譴責以色列，南美的智利及哥倫比亞也召回駐以色列大使，玻利維亞更與以色列斷交，慓悍的伊朗更是威脅要派兵進攻以色列，巴西及墨西哥則呼籲馬上停火。全世界的輿論，也對以色列的行動批判，甚至中國的網路也出現這種聲音，同情弱者是普世價值。

但在美國境內就不同了。有一個唯一巴勒斯坦原籍的國會眾議員Rashida Tlaib發言譴責以色列，馬上遭到其他議員的圍攻。有些哈佛大學的學生因為批判以色列，受到警告。這是因為猶太裔美國人在政治及金融方面，有很大的影響力。

由於輿論的壓力，總統拜登也開始見風轉舵，呼籲以巴雙方停火，避免更多無辜百姓的傷亡。但是這時以色列如出柙的猛虎，誰也管不住了。如果以色列繼續蠻幹下去，很可能會引起回教盟友伊朗、或甚至土耳其介入，而引起更大的中東戰爭，美國很可能會被捲入，到時可能爆發第三次世界大戰及全球浩劫。

巴勒斯坦人占有20%的以色列人口，但是他們都被視為二等公民，不能在待遇優渥的政府機構任職，所以心理一直不平衡，但是無能為力，這就變成以色列的一顆定時炸彈。世界二戰後，他們分到的領土，都被以色列慢慢蠶食掉，歐美強權也莫不関心。解決以阿爭端，必須釜底抽薪，那就是許多有智之士提出的兩國論，在現有土地上，畫出一塊地給巴勒斯坦人，並承認其有合法的永居權，同時由聯合國安理會及大會決議通過。那麼以後中東就可能永保和平。