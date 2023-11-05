我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今夜睡覺前 時鐘回撥1小時 多睡1小時

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

李克強貧困線 貧困嗎

張世功

李克強病逝後幾天，網上瘋傳他的兩句話，第一句是：「人在做，天在看，蒼天有眼」。這句話，也包含了他自己。在位十年，他都做了什麽，人民看得清清楚楚，明明白白。

做為中國的第二號領導人，他的權力和作用，似乎和西方國家民主選出的二號人物副總統差不多，比不上溫家寶，更比不上朱鎔基。他性格懦弱，「狹路相逢勇者勝」和他不沾邊。他講話不流暢，不該有的「逗點」、「頓號」太多，缺乏感染力，鼓動力。他在國家會議上照稿念報告，竟然大汗淋漓，足見他的心理素質太差；身體很不健康。

他在河南、遼寧任職期間，發生多起重大安全事故，造成數百人死亡，一紙檢查了事，不僅不受責罰，竟然高升中央，幾乎擔當一把手，因為有人保他。馬雲、馬化騰等很多人都把他甩出幾條街。

李克強的第二句話是：中國有「6億人，每月的收入也就是1千元」，他要說明的是還有6億貧困人民「沒有脫貧」。他說的「6億人」是包含著全國城市農村、大人小孩的，而中國的最貧困人口絕大部分是在農村。以農村一家5口人計算，每月收入5千元，除去每月交的電費，先進的鄉村還要交液化氣罐費，自己的房子不用交房租費，自種的菜糧不用繳費，喝的井水不用繳費，自砍得柴禾不用繳費。這樣5口之家每月可結存4千餘元，1年可結存5、6萬元。每年可周遊中國，偶爾也可旅遊國外，這不是驗證了習近平的話「中國的農民已經脫貧了」嗎？李克強想用自己「茶餘飯後」「道聼塗説」的大概數字，來說明中國還有6億人過著「貧困生活」。結果我們就用他提供的數字，用小學一年級的算數算出了中國農村已經脫貧了！這種十分離奇的故事怎麼會出現在一個北大經濟學博士，大國二號人物身上？

這個數字絕不是國家統計部門提供的，因為在「1千元」前面加了一個「也就是」的大概含混的字眼。這不是專家學者提供的準確數字。他在職十年，哪怕抽出半天時間，到農村訪貧問苦，因為關愛窮人才是愛國，也可展現他的愛國情懷，也不至於即賣「矛」又賣「盾」。

李克強 河南 馬雲

上一則

由戰爭到和平 以巴的唯一出路

下一則

國民黨應爭取組閣權與立委過半

延伸閱讀

李克強告別式 習近平罕見偕妻出席 訃告稱李「擁習」引議論

李克強告別式 習近平罕見偕妻出席 訃告稱李「擁習」引議論
「怎可能突去世、高處不勝寒」 李克強老友追悼文瘋傳

「怎可能突去世、高處不勝寒」 李克強老友追悼文瘋傳
「李克強之死」陰謀論 日媒：習近平若提早下台 李就會接替

「李克強之死」陰謀論 日媒：習近平若提早下台 李就會接替
民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

熱門新聞

「一洲焦點」談川普官司及總統大選民調新結果。(路透、世界新聞網)

一洲焦點／川普法庭3連挫 總統大選民調第3人竄起

2023-10-30 14:14
「一洲焦點」談拜登政府應對以哈戰爭、李克強治喪。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／李克強治喪怕鬧事、以軍攻加薩 拜登謹慎應對

2023-11-01 14:05
「一洲焦點」談媒體在加薩醫院爆炸事件中的影響。(世界新聞網)

一洲焦點／加薩醫院爆炸案 紐約時報的澄清來得太晚

2023-10-29 21:54
李克強（右）今年3月卸任總理時與習近平握手。(路透)

欠穩定體制特色：從李克強猝逝說起

2023-10-31 02:00
「一洲焦點」談李克強逝世反映的現象及影響。(路透、世界新聞網)

一洲焦點／「優秀黨員」李克強走了 中國的損失是？

2023-11-02 14:23

「李克強經濟學」的當前意義

2023-10-29 02:00

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
風暴逼近 加州部分地區將迎大雨

風暴逼近 加州部分地區將迎大雨
紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回
股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債