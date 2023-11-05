李克強貧困線 貧困嗎

李克強 病逝後幾天，網上瘋傳他的兩句話，第一句是：「人在做，天在看，蒼天有眼」。這句話，也包含了他自己。在位十年，他都做了什麽，人民看得清清楚楚，明明白白。

做為中國的第二號領導人，他的權力和作用，似乎和西方國家民主選出的二號人物副總統差不多，比不上溫家寶，更比不上朱鎔基。他性格懦弱，「狹路相逢勇者勝」和他不沾邊。他講話不流暢，不該有的「逗點」、「頓號」太多，缺乏感染力，鼓動力。他在國家會議上照稿念報告，竟然大汗淋漓，足見他的心理素質太差；身體很不健康。

他在河南 、遼寧任職期間，發生多起重大安全事故，造成數百人死亡，一紙檢查了事，不僅不受責罰，竟然高升中央，幾乎擔當一把手，因為有人保他。馬雲 、馬化騰等很多人都把他甩出幾條街。

李克強的第二句話是：中國有「6億人，每月的收入也就是1千元」，他要說明的是還有6億貧困人民「沒有脫貧」。他說的「6億人」是包含著全國城市農村、大人小孩的，而中國的最貧困人口絕大部分是在農村。以農村一家5口人計算，每月收入5千元，除去每月交的電費，先進的鄉村還要交液化氣罐費，自己的房子不用交房租費，自種的菜糧不用繳費，喝的井水不用繳費，自砍得柴禾不用繳費。這樣5口之家每月可結存4千餘元，1年可結存5、6萬元。每年可周遊中國，偶爾也可旅遊國外，這不是驗證了習近平的話「中國的農民已經脫貧了」嗎？李克強想用自己「茶餘飯後」「道聼塗説」的大概數字，來說明中國還有6億人過著「貧困生活」。結果我們就用他提供的數字，用小學一年級的算數算出了中國農村已經脫貧了！這種十分離奇的故事怎麼會出現在一個北大經濟學博士，大國二號人物身上？

這個數字絕不是國家統計部門提供的，因為在「1千元」前面加了一個「也就是」的大概含混的字眼。這不是專家學者提供的準確數字。他在職十年，哪怕抽出半天時間，到農村訪貧問苦，因為關愛窮人才是愛國，也可展現他的愛國情懷，也不至於即賣「矛」又賣「盾」。