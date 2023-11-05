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國民黨應爭取組閣權與立委過半

丘福隆 （洛杉磯）

面對一位從高樓跌下來的患者，當務之急是救命，急診醫師必須立即介入主導。此時，骨科、內科、神經科、皮膚科、腫瘤科、免疫科等都得暫緩考慮，因為這不是道德或是非問題，這是識大體與成敗問題。

柯文哲決心參選2024年台灣總統大選後，每一步都務實向前邁進。他不做虛功，不聽任命運，也不願意接受「功敗垂成」的結果。努力至今，他或許已對「棄保效應的程度」以及「個人競選成效的極限」有深刻的了解，知道成敗的關鍵（獨立參選無法必勝），因而同意與國民黨協商藍白合。

選票隨人，一票難移。若柯與侯友宜合，非但許多原有的柯支持者會因不喜歡侯而棄離，由侯拉進來的額外泛藍票也可能抵不上失去的泛綠票。大體上，柯侯配仍有勝算，但沒有保險，極可能「功敗垂成」。可是，若柯與韓國瑜合，則因韓能確實帶入大量鐵票而幾乎保證勝選。另方面，若柯與郭台銘合，他們會收到許多棄保選票，但畢竟離理想甚遠，無法穩操勝算。無論如何，要說服柯文哲，你必須保證成功，或者你比他強。

國民黨的選戰策略毫無章法。首先黨主席以不公平合理的徵召方法推出總統參選人，其次候選人不論述政治理念以推銷競選，再而黨內成天喬官位搞配對，不把服務人民放在心裡，以至於選情難有進展，形同棄權不選。

國民黨經常自詡家大業大，有如標榜「我的桌子最大」。說來好笑，比桌子大小很能說明部分泛藍人士的心態，例如：趙少康主持「少康戰情室」電視節目所用的桌子很大；於是陳文茜主持的「文茜小妹大」電視節目便弄一個類似的桌子，但形體更大；接著，最近趙又把他的桌子改成超大。

國民黨成員若仍沉醉於過去的光輝，而不知目前乃政治上的侏儒，國民黨遲早會成為沙灘上的鯨魚。檢視現實，藍白合協商時，國民黨理應全力爭取組閣權與立委過半。有三項事實可供參考：1、國民黨從政人才遠較民眾黨廣大豐富。2、柯文哲從政期間用人唯才，幾無黨員護航；民眾黨沒有國民黨仍可存活，但國民黨沒有民眾黨則這次競選必定大敗。3、政務官去留由高層決定，立委去留由人民決定；立委多數可保障閣員安定，亦可防止總統權力逾越民意。

國民黨 柯文哲 骨科

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