保障司法公正 媒體勿成川普傳聲筒

川普 目前面臨喬治亞州的刑事案件及紐約市的民事訴訟等91個指控，在官司纏身之際他仍口無遮攔，居然詆譭法官、誣蔑檢察長、想要罵誰就罵。

兩地法官除了已對他下了「禁口令」之外，也罰了他5000元，同時警告他如果再犯，將判他入獄。在提審他之前，法官也明確告知他不可亂言，去影響任何與案件有關的人事物。他不予理會，認為他有不被約束的言論自由。

川普在第一次去喬州 報到以及之後在紐約被提審時，每次結束離開，都被眾多媒體包圍，儼然一副總統架勢。他的胡言亂語，如果不及時阻止，除了影響司法程序之外，擾亂民心、誤導民眾，甚至對於2024選舉能否順利進行，都令人質疑。

在2016年共和黨 初選時，川普吹噓家財億萬不需金主，如今紐約的案件，就是控告他欺騙銀行，誇大自己加油添醋不實的財產浄值資料，而且他一反過去共和黨的保守態度，毫無顧忌的對移民、少數民族以及回教國家大肆攻擊，以「使美國再強大」為由的「黑馬姿態」競選，主流媒體爭先恐後趨之若鶩替他做「免費宣傳」，使他名聲大噪，其它候選人見大勢已去只好收場。

川普目前是否食髓知味，再度利用媒體替他免費宣傳替自己脫罪、以及為2024競選造勢？在這段期間，他沒有自己花錢在電視上辯解或是吹噓，但是主流媒體卻仍然成為他的免費傳聲筒，報導他在法庭外的發言，讓他在電視上的曝光率特髙。試問：媒體在過去2016年難辭其咎造就了一個毫無能力，卻是一再製造問題的總統，得到的教訓還不夠，需要重蹈覆轍嗎？

筆者認為：法官要堅持控制川普的禁口令，必須切斷他胡亂發言的媒介，也就是媒體，媒體必須自律，只需報導審查程序及結果，不要再在他出庭前後爭先恐後去訪問他，不要給他在庭外一個無端申訴的機會。他沒有不能自律的言論自由，也無報導價值。他的話不足置信之外，只會擾亂視聽影響法案審查作業、增加社會不安。

美國司法公正、無人高於法律之上。執法者會給被告在庭上為自己辯解的機會，有罪服刑或是無罪釋放。筆者深信：司法應是完全獨立也被尊重、不被政治約束、不被媒體左右！唯有如此，才能夠促使審判被告的法律程序公正無私順利進行，以及圓滿結束。