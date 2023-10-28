700多萬巴勒斯坦人的悲歌

以哈戰事進行至今巳造成數以千計的無辜平民傷亡，大量民眾流離失所，無家可歸，加蕯走廊的人道主義危機正在迅速惡化。 但長久以來，從西方媒體的以巴衝突報導中，人們總是會看到猶太 人傷亡和悲慟的畫面，卻看不到700多萬巴勒斯坦 人苦難和委屈的一面。

雖然以色列 境內的200萬巴勒斯坦人具有以色列公民身分，但他們的地位跟一般猶太裔公民卻大不相同。 2018年，以色列國會通過一項具有爭議的「民族國家法」，該法取消了巴勒斯坦人說的阿拉伯語的官方語言地位，希伯來語成為以色列唯一的官方語言。 該法案並宣布只有猶太裔的以色列公民才有民族自決權，也就是說，以色列國會通過了一個「猶太人至上」的法案，等於告訴巴裔以色列人，他們將永遠是「二等公民」。

以色列實施全民徵兵制，所有18歲以上的公民，不論男女，都必須服兵役2至3年，但由於以色列政府的「安全考量」，巴裔以色列人不在被徵召範圍之內，也就是說，巴裔不具服兵役的資格。 但是，以色列政府又規定，公務員職務以及政府福利補助都必須服完兵役的以色列公民才能擔任和享受。 這項不公的規定剝奪了所有巴裔以色列人擔任公職人員和享受社會福利的基本權利。

在以色列境外，巴勒斯坦人聚居的兩個地區：西岸地區(人口300萬）與加蕯走廊（人口230萬），在以色列長期管制和封鎖下，經濟蕭條，物資嚴重匱乏，水電供應不足，人民生活困苦，加蕯走廊更有「世界最大的露天監獄」稱號。 大多數巴勒斯坦人靠勞力，或作小生意維生，收入微薄且不穩定。 由於這兩個地區的工作機會極少，當地年輕人的失業率高達70%，這些苦悶無奈的年輕人往往成了哈瑪斯或其他極端組織吸收的對象。

自1996年以來，以色列政府以「防止恐怖事件」為由，在加蕯及西岸地區建造了高8米，長約700公里的混凝土隔離牆，把巴勒斯坦人與猶太人的居民區完全隔離開來。 在猶太人社區這邊，各種現代化設施齊全、街道寬闊整潔、環境綠化優美，儼然是一個發達國家的社區。 而在牆的另一邊，巴勒斯坦人社區則像是第三世界，基礎建設落後、擁擠雜亂、環境衛生惡劣。 生活條件的巨大差距更增長了巴勒斯坦人對現狀的不滿和憤怒。

以巴雙方各有堅持，互不相讓，加上千年的信仰及種族仇恨，造成今天水火不容，勢不兩立的局面。尤其是在1948年以色列建國以後，以巴雙方因領土爭議而衝突不斷。 巴勒斯坦認為在領土問題上，它一直未受到國際社會的公平對待而居劣勢，因此在和談過程中，一直拒絕作出任何妥協與讓步，以致以巴和談寸步難行。

要打破今天的以巴僵局，以巴雙方首先需要落實已經達成協議的和平方案，同時也要保障巴勒斯坦人民的基本生存權，和平談判才會有實質進展。 同時，美國也需要扮演一個公正的調停者，積極發揮它的正面作用，而不是一味的偏袒以色列。 如果和平進程停滯不前，以巴衝突將會不斷地重複上演，恐怖組織趁機而起，雙方以暴易暴，巴勒斯坦平民百姓的苦難也就沒有結束的一天。