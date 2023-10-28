李尚福下台 恐影響中國對外政策

2023年10月24日，根據中國第14屆全國人民代表大會常務委員會第6次會議於24日的決定：免去李尚福 的國務委員、國防部 部長職務。證實之前媒體的推論。也讓中國國防部長呈現暫時「真空」的狀況。

李尚福有什麼問題？除了外界普遍認知的貪腐問題之外，李尚福過去軍旅經歷大多在總裝備部西昌衛星發射中心歷練，後來在總裝備部也是負責航天相關的科技事務，擁有科技知識背景的李尚福在本職學能上，或許能補足其他軍委會將領的不足，但是在專責軍事外交任務的中國國防部長上，或許在對外高階將領互動方面會出現能力不足的問題。

特別是在俄烏戰爭以及印太海空衝突議題上，許多論及實際軍事行動的交流互動，或許不是純科研單位出身的李尚福能勝任的。當前中國軍事外交議題，不會如同過去只有軍火外交及單純的樣板門面工作。許多第一時間在國際論壇或國際交流對話上與外國高階將領的當下反應，可能都是李尚福的不足之處。

至於新任人選的意義，若未來如外界傳聞由聯合參謀部部長劉振立出任中國國防部長，會讓中國在軍事外交的互動上能更具代表性，畢竟聯合參謀部的歷練對於聯合作戰以及解放軍 各軍種的特性與部隊管理，會遠比過去都在科研單位與裝備發展部的李尚福還來得了解。

配合中國外交部長秦剛的撤換，這是否代表中國對外政策的轉變？值得後續關注。若是由副軍委主席何衛東出任，這會讓中國外交部長的地位迅速提升，但這便破壞了原先國防部在國務院底下的組織設計，或是中國正好利用此事徹底改革軍隊外事系統過去的問題？這都需要觀察。

而中國國防部長撤換一事，是否會影響解放軍的戰力？從中國國防部的職權來看，其專責對外交流，不會直接涉及打裝編訓的軍隊事務，在戰力的影響應相當有限。

此事件最大意義在於軍委會成員的撤換，代表習近平對軍權的控制並無一定的章法，而是依循「能上能下」的原則，對人事進行調動。無論是火箭軍將領的變化，或是具有軍二代背景的李尚福以及其他高階將領的異動，所代表的是在人事上的不確定性，以及是否會變成先求紅再求專、外行領導內行的問題，讓解放軍重蹈1979年對越自衛反擊戰（又稱懲越戰爭）的覆轍？畢竟無論軍隊裝備多先進，作戰的還是人。