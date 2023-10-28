藍白合則雙贏 否則皆輸

﻿「讓賢」的要求在今日政客之間的權力鬥爭下，可說是緣木求魚的神話，中外皆然。

美國衆院議長麥卡錫 被弄下台後，十多位議員躍躍欲試，其中一位議員在他任內16年中毫無建樹，也拚命要那個職位，試了三次不成功後被逐出候選名單；沒有議長，法案無法通過，再過幾個星期聯邦政府將面臨關門危機。

反觀台灣明年1月13日的總統大選，藍白綠三黨競爭，目前綠營民調遙遙領先，反綠的藍白兩陣營如果各自競選都不會贏；反之，藍白合作則可以超越綠營，如果選上可使台獨氣氛減弱，促進兩岸和平；這個看法誰是誰非、見仁見智，卻是輿論的共識。

可是藍營的侯友宜及白營的柯文哲 仍互不相譲，或是要先談條件。侯在近日已邁出一大步，不堅持選正的，但是要求侯柯兩位的名字都登在選票上，才是藍白合！請問：這又有何意義？白營的柯文哲至10月24日為止毫無動靜，大選日子則一天一天逼近。

如果藍白無條件的合作將會打敗賴清德 ，台海危機會解除，台灣也不需再斥巨資購買美國的武器，兩岸可以繼續促進經貿合作，對大家皆有利。

反之，藍白之間無一人願意屈居「老二」，今後在綠選上繼續執政下，侯及柯連當老二的機會都沒有！如果侯或是柯願以國家前途為己任，無條件讓賢，侯或柯為唯一候選人，當選後把台灣帶回正途，讓賢的另一位則會名留青史，成為促進兩岸和平的功臣。筆者認為：藍白合則雙贏，反之皆輸。