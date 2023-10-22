一帶一路10年 中國夢的背後

中國大陸「一帶一路 」倡議十周年，日前發布《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書，宣傳一帶一路成果。17日更召開「第三屆一帶一路國際合作高峰論壇」，來自140多個國家、30多個國際組織的代表與會。

一帶一路倡議背後，有著深刻的大陸內部與國際政治經濟背景因素，即便大陸極力否認一帶一路與地緣政治的關聯，該倡議所涵蓋範圍之大、包含人口之多，其建設將涉及到沿線參與各國間的利益。雖號稱經濟合作，影響將無可避免會外溢到政治層面，進而影響地緣政治格局。

國際對一帶一路的批評包括：債務陷阱、喪失國家自主性、透明度不足、造成貪腐與人權問題、民主倒退、資源掠奪、新殖民主義等。國際也因而出現許多抗衡計畫，然而似乎均未達到目標，許多計畫係既有方案的重新包裝（例如「藍點網路」、「重建更好世界」、「全球基礎設施與投資 夥伴關係」實係類似計畫的重新包裝、「全球門戶」計畫亦被批評只是「新瓶裝舊酒」）；許多計畫也都有資金無法到位的情形（例如「重建更好世界」、「全球基礎設施與投資夥伴關係」），與一帶一路都有「口惠而實不至」的問題。

相對的，前述國際對一帶一路的批評，可能也有部分誇大。研究顯示，至2021年底為止，一帶一路出現爭議項目僅占5.3％，出現爭議的金額占10.4％，推動上大致順利。在各國與美國之間的外交政策利益距離上，大陸並沒有因為一帶一路的推動而明顯改變「美國所領導的自由世界秩序」；推測因參與一帶一路的國家，希望分散風險，反而更積極與大陸以外的國際體系交往。此外，參與一帶一路也未明顯使參與國家的貪腐情況出現惡化。而民主退潮是近年國際的普遍現象，似乎與該國是否參與一帶一路並無正相關。

大陸對外投資與援助，一向號稱秉持著「不附帶特殊條件、不干涉內政主權」的原則。然而，近年隨著大陸的野心持續高漲，不斷向國際推銷「中國夢」、「中國方案」；身為全球最大單一債權國的大陸，很難避免利用手中的籌碼影響他國政策，以擴大自身利益。此變化也成為各國是否持續參與一帶一路的隱憂，值得持續關注。