戰爭可惡可怕 非解決問題之道

看著打了一年半多而毫無眉目的俄烏之戰，現在又爆出了哈瑪斯 恐怖份子攻擊以色列 ，除了殺傷數以千計的無辜平民外，更擄去了100多名人質，另一方面以色列正調動大批正規坦克兵和後備軍人雲集加薩 邊境，預備報復。

幾乎一個世紀前，原來不想「惹事」的美國人在羅斯福四任總統領導下，不但走出孤立主義和經濟蕭條的陰影，成為自由世界的兵工廠；而且更把許多年輕有為的青年，送上前線，以鮮血加上原子彈擊敗了德意日軸心集團，以為此後世界太平，可從廢墟中重建。

在核武及冷戰陰影下，這個世界的確享受了前所未有的盛世。其間雖有韓戰、越戰、中東等等區域性的衝突，但是站在所謂自由世界一方的我們，似乎認為這些都是有必要的「警察行動」，只要把一些不可理喻的壞蛋以武力剷除，就可安享太平。

可惜事與願違，這些區域性的戰爭並沒有贏得預期的成果，反而大小衝突愈來愈多，大家看到除了死傷枕藉外，許多地區多年建設，一旦變為廢墟。我們與其他動物相比，怎能自稱為「萬物之靈」？

這次哈瑪斯與以色列衝突，年逾8旬的美國拜登總統僕僕風塵，冒險訪問以色列8小時，美其名曰表示支持；其實骨子裡是曉以大義及衡量利害，防止以色列過度報復，惹出更大禍患。因為許多以國及猶太人的世仇，正在虎視眈眈，伺機蠢動，令第3次世界大戰之爆發，不無可能。

細察如今世上許多衝突，其主要原因之一似乎是過度民族主義作祟，而這後面就是一般所謂7宗罪愆中的驕傲、嫉妒、憤怒、貪婪等等的合成物。付諸行動，它們就變成了侵略和報復之類毀滅性的風潮。

近日網上有人提及舊約聖經記載以色列人對敵人無情加倍報復的歷史，這的確是遺憾的史實。一個在其他方面非常優秀的民族，也許他們覺得他們人數不多、受威脅而不能不出此下策；但是至少他們應該善待巴勒斯坦人民，這是人際間基本原則。

至於過度民族主義的來源，多是因某些國家或其領導人，由於歷史上某些他們認為不公平的瓜葛，例如領土的糾纏不清、或他們認為「國恥」的事件，非報復不可。另一方面，國內部份的人民或族裔，鑑於他們認為不公的待遇，而有獨立的要求或趨向，因而導致領導者運用鎮壓等等手段來維持統一。

筆者認為無論如何，一個國家的領導應以當今人民的福祉為首要任務，因為每個人的生命只有這一遭。如有國際間的爭執，應儘量以和平及互惠共情方式商討。其實天下久分必合、久合必分，還是大家看開一點兒，退一步海闊天空；各自勵精圖治、使人民安居樂業，則天下自然歸順，功德無量。