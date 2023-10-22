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學生校園示威 不該崇尚暴力

薛永康（加州）

﻿以色列巴勒斯坦的哈瑪斯暴力集團開戰已經第二周，全美有幾個大學包括常春藤在內已經發動學生示威：擁護以色列的學生為死傷的國人致哀之外，譴責哈馬斯的暴行。支持巴勒斯坦的學生則是認為以色列侵佔領土、虐待巴勒斯坦人，哈瑪斯的作法沒錯，以色列是咎由自取。

更有甚之，據報導，National Students for Justice in Palestine 宣稱哈瑪斯的暴行是「 historic win for Palestinian resistance」！筆者試問；哈瑪斯屠殺了1000多名手無鐵的無辜民眾包括嬰兒，導致以色列報復性的地毯式轟炸加上大軍壓境，也已經使2000多名巴勒斯坦人喪生，哈瑪斯的暴力除了不能改變現狀外，造成敵我兩方生靈塗炭，算是巴勒斯坦在抗爭歷史上的勝利嗎？

美國有言論自由，學生對現狀不滿可以暢所欲言，但是不能崇尚暴力。暴力解決不了問題，只會增加對峙及衝突。據報導，平時相處良好的同學之間，現在由於不同族裔之間的衝突已感不安，甚至隱藏身份。學校裡充滿了猜忌及火藥味以致減少學生之間的互動，有幫助學習嗎？

當然，美國目前政界的兩極化，逢反對黨必反，實在不是為民榜樣。筆者認為學校必須要承擔教導「反對兩極化」的責任；教導學生站在對方的立場思維，溝通、討論、妥協或是讓步，暴力絶對解決不了問題。目前的戰爭遲早都會結束，即使以軍摧毁了哈馬斯，兩方軍民死傷也會大幅增加，巴勒斯坦也不見得能夠收復失土，在暴力之下很難會有真正的贏家。

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