學生校園示威 不該崇尚暴力

以色列 與巴勒斯坦 的哈瑪斯暴力集團開戰已經第二周,全美有幾個大學包括常春藤 在內已經發動學生示威:擁護以色列的學生為死傷的國人致哀之外,譴責哈馬斯的暴行。支持巴勒斯坦的學生則是認為以色列侵佔領土、虐待巴勒斯坦人,哈瑪斯的作法沒錯,以色列是咎由自取。

更有甚之,據報導,National Students for Justice in Palestine 宣稱哈瑪斯的暴行是「 historic win for Palestinian resistance」!筆者試問;哈瑪斯屠殺了1000多名手無鐵的無辜民眾包括嬰兒,導致以色列報復性的地毯式轟炸加上大軍壓境,也已經使2000多名巴勒斯坦人喪生,哈瑪斯的暴力除了不能改變現狀外,造成敵我兩方生靈塗炭,算是巴勒斯坦在抗爭歷史上的勝利嗎?

美國有言論自由,學生對現狀不滿可以暢所欲言,但是不能崇尚暴力。暴力解決不了問題,只會增加對峙及衝突。據報導,平時相處良好的同學之間,現在由於不同族裔之間的衝突已感不安,甚至隱藏身份。學校裡充滿了猜忌及火藥味以致減少學生之間的互動,有幫助學習嗎?

當然,美國目前政界的兩極化,逢反對黨必反,實在不是為民榜樣。筆者認為學校必須要承擔教導「反對兩極化」的責任;教導學生站在對方的立場思維,溝通、討論、妥協或是讓步,暴力絶對解決不了問題。目前的戰爭遲早都會結束,即使以軍摧毁了哈馬斯,兩方軍民死傷也會大幅增加,巴勒斯坦也不見得能夠收復失土,在暴力之下很難會有真正的贏家。