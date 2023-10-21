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寶島博弈
潘汝淦／洛杉磯
2023-10-21 02:00 ET
峽灣領地露鋒芒，
派主搶台鑼鼓鏘；
觀色察言藍素綠，
審時度勢短中長。
散沙難聚史明鑑，
鷸蚌相爭漁竊歡；
下架屬歸奈鬱慮，
虎獨臥待霸龍盤！
上一則
一帶一路倡議10周年 成就挑戰參半
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